Anche un solo abuso all' interno della Chiesa è una mostruosità

Venezuela - la grande fuga da violenza e povertà : “Ti ammazzano Anche solo per rubarti un paio di scarpe” : “Siamo al punto che i morti vengono abbandonati negli obitori, perché la gente non ha i soldi per pagare la sepoltura. Oppure che si scava una buca e si interrano di nascosto”. Questa immagine, più di mille altre, dà il tenore del profondo sconquasso attraversato dalla società Venezuelana. A raccontarlo al fattoquotidiano.it sono alcuni giovani giunti in Italia negli scorsi mesi. Sono sempre di più, infatti, i Venezuelani che lasciano il paese, ...

La vittima Saunders : ” sapevano tutti” - Anche questo summit “solo parole” : "Solo parole", ora servono i fatti. Il Papa sapeva del cardinale McCarrick, tutti sapevano, ma solamente pochi giorni fa è arrivata la decisione della dimissione allo stato laicale. Peter Saunders, attivista inglese nella lotta contro la pedofilia, vittima di abusi da parte di un sacerdote cattolico, tra i fondatori dell'Associazione Ending Clergy Abuse, passa da una intervista all'altra, a Roma, per denunciare lo stato di insoddisfazione delle ...

GUARDIOLA JUVENTUS- Come evidenziato da "Calciomercato.it", la Juventus starebbe valutando seriamente l'opportunità di mettere le mani su Pep Guardiola. Un accostamento di mercato piuttosto complicato, ma che potrebbe trovare conferme in vista della prossima estate. Resta da valutare il futuro di Allegri, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe decidere di lasciare la panchina […]

Festival di Torino - Fondazione Barilla : il cibo una delle parole più ricercate sul web - ma solo pochi si interessano se sia Anche sostenibile : Gli italiani amano il cibo (e non solo a tavola). Amano parlarne, informarsi e fotografarlo. Il 51% dei nostri connazionali discute di cibo tutti i giorni (percentuale che sale al 58% fra i giovani tra i 18 e i 34 anni)[1] e anche quando fa una ricerca su Google o altri motori sono proprio “cibo” e “Food”[2] alcune delle parole più ricercate. Il cibo è anche al centro delle nostre foto: l’hashtag #food raccoglie oltre 321 milioni di post a ...

Collisione tra stelle di neutroni : non solo onde gravitazionali e raggi gamma - prodotta Anche emissione luminosa : La Collisione delle due stelle di neutroni che nel 2017 era stata seguita da tutto il mondo, ha prodotto, oltre a onde gravitazionali e raggi gamma, anche un getto di materia la cui luce ha viaggiato per 130 milioni di anni luce fino alla Terra: è stato osservato da una rete di 33 radiotelescopi e il risultato è stato pubblicato su Science. Dopo la scoperta del 17 agosto 2017, i ricercatori hanno continuato a monitorare la sorgente GW170817, che ...

MotoGp - si attende solo l’annuncio ufficiale della Dorna : dal 2021 si gareggerà Anche in Indonesia : A confermare l’indiscrezione rilanciata negli scorsi giorni è stato il direttore dell’Indonesia Tourism Development Corporation Abdulbar M. Mansoer, rivelando di aver firmato con Dorna un contratto triennale Nel 2021 il Gp d’Indonesia entrerà ufficialmente nel calendario di MotoGp, diventando così la ventunesima sede dopo il Messico, pronto a fare il suo debutto nel 2020. Si correrà su un circuito stradale in fase di ...

Dopo Giorgetti - Anche Tria e Garavaglia escludono una manovra correttiva ma solo "per ora" : Tre indizi sono una prova? Nell'arco di pochi giorni tre esponenti del Governo, tra cui il ministro dell'Economia, hanno smentito che ci possa essere una manovra correttiva subito, lasciando tuttavia la porta aperta a un intervento in un futuro non meglio definito. L'ipotesi ha preso a circolare Dopo la diffusione dei dati dell'Istat sul Pil, che hanno certificato la recessione tecnica per il 2018 e abbassato le stime di crescita per l'anno in ...

Come funzionava la truffa sui diamanti in cui è incappato Anche Vasco Rossi (e non solo lui) : Due milioni e mezzo di euro in diamanti. A Vasco Rossi era stato prospettato Come un affare: investire un discreto gruzzoletto nella più preziosa delle pietre per metterla al sicuro da speculazioni e oscillazioni di altri mercati più volubili. Peccato che qualcuno era riuscito a 'gonfiare' quei diamanti. Come? Aumentandone il valore e certificandolo grazie alla complicità delle banche. Non una truffa da ladri di polli Come quella messa in piedi ...

Serie A in ritardo Anche per le app : le hanno solo 12 club : Dopo essere diventata punto di riferimento nell’analisi dei canali social, IQUII Sport integra nel proprio studio un tema che, dopo le esperienze con Gianluigi Buffon, Federazione Italiana Rugby e tanti altri, conosce bene: quello delle Official App. Il 14° aggiornamento del “The European Football club” Report porta con sé un upgrade decisivo dello studio sul […] L'articolo Serie A in ritardo anche per le app: le hanno solo 12 club è stato ...

Diciotti - Maurizio Gasparri : "Decide la Giunta. Non solo per Salvini - ma Anche su Conte - Di Maio e Toninelli" : "La giunta del Senato agisce in base alla legge costituzionale è l'unica sede legale e giuridica di decisione il resto sono invenzioni". Maurizio Gasparri, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, interviene sul caso Diciotti e sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini dop

Inter - per Icardi solo fisioterapia : verso il forfait Anche col Rapid Vienna : Ci sarà contro il Rapid Vienna oppure no? La domanda sul futuro immediato di Mauro Icardi oggi è questa: rientrerà tra i convocati di Spalletti per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League ...

Xbox Game Pass ha solo aspetti positivi? Per lo sviluppatore dell'ottimo Ashen può essere Anche "un'arma a doppio taglio" : L'Xbox Game Pass è un servizio che per molti giocatori è potenzialmente una manna dal cielo. Un prezzo mensile tutto sommato contenuto e tanti giochi da provare, in certi casi sin dal lancio e dal debutto sul mercato. I numeri del servizio sono sicuramente positivi e dimostrano un nuovo modo di approcciarsi ai videogiochi che sta progressivamente prendendo piede. Ma è davvero tutto rose e fiori?Ashen è un gioco di medie dimensioni, non di certo ...