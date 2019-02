The Voice | manager Sfera Ebbasta | Escluso da Rai con motivazione pretestuosa e non

The Voice - caso Sfera Ebbasta. Parla l’Ad Rai Salini : news sul talent : The Voice e il caso Sfera Ebbasta, Parla l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini: la situazione, ultime news Continua a imperversare il caso The Voice. Il programma che dovrebbe partire il 16 aprile su Rai Due (il condizionale è d’obbligo visti gli ostacoli degli ultimi giorni in cui si è sfilata anche la casa di produzione […] L'articolo The Voice, caso Sfera Ebbasta. Parla l’Ad Rai Salini: news sul talent proviene ...

Rai e politica : Morani (Pd) critica ascolti Tg2 Post - Tiramani (Lega) contro giudici The Voice : La politica conferma, ancora una volta, di essere ossessionata dalla tv, soprattutto se pubblica (ideale per strumentalizzarla). Da una parte la deputata del Pd Alessia Morani discetta degli ascolti (bassi) della puntata di ieri di Tg2Post con ospite il ministro Salvini, dall'altra quello della Lega Paolo Tiramani, capogruppo vigilanza Rai, critica i giudici in pectore di The Voice e chiede di dare la precedenza ad "un valido cantante ...

The Voice 2019 - no della Rai a Sfera Ebbasta. Fremantle lascia - Tombolini c’è. L’incognita è Shablo! : Sfera Ebbasta In Rai è scoppiato il caso The Voice. Lo show musicale di Rai 2, al via ad aprile con la conduzione di Simona Ventura, aveva individuato in Morgan, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e Sfera Ebbasta l’inedito quartetto di coach al quale affidare le sorti di un talent alla ricerca di nuovo slancio. Dai piani alti di Viale Mazzini, però, hanno fin da subito storto il naso sulla scelta dei coach, di fatto mai ufficializzati. La ...

The Voice 2019 senza Sfera Ebbasta - Fremantle lascia - Freccero : "Ecco cosa è successo" : Dopo lo stop a Sfera Ebbasta in giuria da parte dell'ad Rai Fabrizio Salini, è ufficiale anche il forfait della società di produzione Fremantle, che si sfila da The Voice of Italy. Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha commentato così la situazione:Troveremo al più presto un sostituto per Sfera Ebbasta. Pensavo che la Rai fosse pronta a giustificare il politicamente scorretto in musica. Non è così.prosegui la letturaThe Voice 2019 senza ...

The Voice - Freccero : "Si farà. Vero l'ok su Sfera Ebbasta - ma ha prevalso il politicamente corretto" : Il direttore di Rai 2 rompe il silenzio dopo le voci che parlavano della cancellazione del talent e chiarisce l'intera...

The Voice - altra tegola : la casa di produzione si sfila dal progetto : The Voice, altra tegola sul talent show: la casa di produzione Fremantle si sfila dal progetto, la situazione Non c’è pace per The Voice. Il talent, che dovrebbe partire il 16 aprile su Rai 2, continua ad essere al centro di numerose polemiche e intoppi nonostante non sia ancora iniziato. La news dell’ultima ora riportata dall’Ansa […] L'articolo The Voice, altra tegola: la casa di produzione si sfila dal progetto ...

The Voice : la Rai boccia Sfera Ebbasta. Mistero sul quarto giudice : The Voice of Italy continua ad essere il talent musicale più complicato da far partire, gestire e valorizzare di tutti i programmi Rai. Questa sembrava essere l’occasione buona, con una conduttrice rodata e di punta come Simona Ventura ad assumerne il comando, un nuovo direttore di Rai2 (Carlo Freccero) molto propositivo in merito e 4 giudici che avevano fatto discutere fin dalla loro nomina: Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Morgan, Elettra ...

The Voice of Italy - la società di produzione Fremantle “pronta a sfilarsi dal progetto” : Con il passare delle ore il futuro di The Voice of Italy è sempre più un rebus. Già ieri sera il sito Dagospia aveva parlato di una clamorosa cancellazione del talent show sulla seconda rete dopo un braccio di ferro tra il il direttore di Rai2 Carlo Freccero e l’ad Fabrizio Salini. Motivo del contendere la presenza in giuria del trapper Sfera Ebbasta, perplessità legate ai testi delle sue canzoni ma soprattutto i mancati chiarimenti ai ...

The Voice 2019 - la Rai non vuole Sfera Ebbasta nella giuria provocando le ire della Fremantle : Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, non vuole Sfera Ebbasta nella giuria di The Voice 2019, provocando tensioni con la casa di produzione Fremantle

The Voice - Fremantle si sfila dal progetto : Nuova tegola sul cammino di The Voice of Italy, il talent atteso su Rai2 per il 16 aprile. Dopo l'altolà dell'ad Rai Fabrizio Salini sulla presenza di Sfera Ebbasta tra i quattro giudici del programma,...

The Voice - polemiche per l'eventuale partecipazione di Sfera Ebbasta : The Voice of Italy non è ancora cominciato e già si è scatenata una polemica non da poco: Sfera Ebbasta, uno dei quattro giudici, potrebbe far saltare il banco. Il nome del trapper di Cisinello Balsamo non piace ai vertici Rai, in particolar modo sarebbe nata una vera e propria "sollevazione popolare" guidata dai parenti delle vittime della discoteca di Corinaldo. Queste polemiche hanno fatto sì che l’Ad Francesco Salini ponesse il veto sulla ...

La Rai non vuole Sfera Ebbasta tra i giudici di "The Voice". E Fremantle se ne va : Gué Pequeno, Morgan, Elettra Lamborghini. Sono i giudici, ormai certi, di The Voice of Italy, il talent canoro prodotto da Fremantle e Talpa Media Italia, che inizierà su Rai2 il 16 aprile. Ne manca, ...

The Voice of Italy ci sarà? Facciamo chiarezza : Sì, no, forse. Cronaca di una serata di fuoco per il talent show (volano del ritorno in Rai di Simona Ventura), che sarebbe...

Sfera Ebbasta - la Rai non lo vuole a The Voice per Corinaldo - la Ventura lo difende : Si avvicina la nuova edizione di The Voice, il popolare talent show musicale targato Rai, che negli ultimi anni ha annoverato tra le fila dei giudici personaggi di primo piano come ad esempio J Ax, Raffaella Carrá, Max Pezzali, Emis Killa e Dolcenera. Per la prossima edizione, che sarà condotta da Simona Ventura, era stato annunciato un cambiamento radicale del programma, a livello di organico dei giudici. Si tratta di nomi su cui, per molto ...