Gemelle “Ogm” nate in Cina | la controversa manipolazione genetica ha portato ad un

(Di venerdì 22 febbraio 2019) E’e sta creando dibattiti ormai da decenni. Ma l’idea di modificaremente gli esseri umani prima che nascano, spaventa e affasallo stesso tempo. Molto contrastata in tutto il mondo, la teoria è diventata realtà ed è stata messa in pratica in, dove due gemelline, Lulu e Nana, sonoda embrionimente modificati, ad opera dell’ambiguo scienziato He Jiankui. Le piccole,nel 2018, sono sane e a quanto pare c’è un effetto collaterale, nella tecnica con cui sono state ‘programmate’, che sembra avere dell’incredibile: gli embrioni modificati con la tecnica CRISPR-Cas9, il cosiddetto “editing genetico“, hannoa un potenziamento del cervello delle bambine.I ricercatori hanno “soppresso” un gene chiamato CCR5, ovvero quello che permette al virus dell’Hiv di infettare ...