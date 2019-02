Spalletti | Serve continuità Icardi? Ora parlo solo di gioca

Spalletti senza Icardi : "All'Inter ora serve soltanto correttezza" : nostro inviato ad Appiano G. Quella di questo pomeriggio per l'Inter sarà la partita delle risposte. Il caso Icardi infatti si può vedere in due maniere: un provvedimento giusto che compatta il gruppo ...

Spalletti : "Serve correttezza - Icardi non sarà convocato" : Mauro Icardi e Icardi Mauro: come inevitabile che fosse, è stato l'argomento principale della conferenza stampa di Luciano Spalletti prima della gara con la Sampdoria, dentro una settimana di ...

Inter - Marotta : Icardi? Con Spalletti Serve un chiarimento : TORINO - In casa Inter è previsto 'un chiarimento con Spalletti' , dopo le parole dell'allenatore sul rinnovo di Mauro Icardi , ma 'questo non può generare un caso' . Lo ha spiegato l'ad Beppe Marotta ...

Parma-Inter - Spalletti LIVE : 'Serve cuore e orgoglio' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Quanto è importante la fiducia che le ha manifestato Marotta? "In estate ci siamo legati per tre anni perché eravamo consapevoli che in avanti c'era ...

Inter-Bologna - Spalletti : “Serve carattere come la nostra storia per reagire” : Inter-Bologna 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta contro il Bologna nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni: “Un paio di cose mi hanno dato fastidio in maniera abbastanza evidente – ha esordito […] L'articolo Inter-Bologna, Spalletti: “Serve carattere ...

Inter - Spalletti : 'La squadra mi segue - ma ci manca il carattere. Fiducia? Non serve' : Invece quando si va sotto si perde la lucidità, specialmente nel finale" ha detto l'allenatore al termine della partita, Intervistato da Sky Sport. La squadra e i fischi Ad ogni modo, Spalletti sente ...

Inter - Spalletti : "Serve più 'garra' con una squadra come il Torino" : Milano, 26 gennaio 2019 " Dopo il pareggio Interno col Sassuolo , l' Inter di Spalletti dovrà riprendere la corsa alla qualificazione in Champions League in trasferta a Torino . Match complicato, ...

Spalletti : Perisic? Serve offerta giusta : ANSA, - MILANO, 26 GEN - "È normale che, durante il mercato, si parli di un giocatore come Perisic, perché è un giocatore forte che tutti vorrebbero nella propria squadra. Però, poi bisogna che le ...

Inter - Spalletti : 'Noi imprecisi - ci siamo mossi poco. Serve ancora una crescita e dobbiamo vincere un titolo' : Inter, Spalletti: "Avremmo dovuto avere più qualità" Il bilancio dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport è inequivocabile: "Dovevamo avere più qualità lì davanti, abbiamo perso troppi ...