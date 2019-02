Sala | spunta un clamoroso retroscena | ' Il contratto con il Cardiff non era valido'

Salah-Juventus - ora spunta la conferma : ecco quanto costerà! : SALAH JUVENTUS- Fabio Paratici prepara il colpo ad effetto in vista della prossima sessione di mercato estiva. Come evidenziato nei giorni scorsi, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su Salah, attualmente in forza al Liverpool. Solo fantacalcio? No. Nelle ultime ore starebbero arrivando diverse conferme e anche l’idea di un potenziale scambio alla […] More

Emiliano Sala - spunta la fidanzata segreta : "Ti amerò per sempre" : Dopo il dolore per la tragica scomparsa, dai social network spunta la fidanzata segreta di Emiliano Sala . Si tratta di Luiza Ungerer , 31enne pallavolista brasiliana. " Grazie per essere come sei. Ti ...

Emiliano Sala - spunta la fidanzata segreta : "Ti amerò per sempre" : Emiliano Sala aveva una fidanzata segreta? A pochi giorni dal ritrovamento del cadavere del calciatore argentino, precipitato nella Manica con l'aereo che lo stava portando da Nantes a Cardiff, arriva la dichiarazione di amore che nessuno s'aspettava: "Ti amerò per sempre" è il messaggio pubblicato

Juventus - ora spunta l'idea Salah : Importanti indiscrezioni lanciate da Sky Arabia, secondo cui la Juventus avrebbe messo nel mirino Mohamed Salah , ottenendo il beneplacito da Cristiano Ronaldo . La notizia è stata confermata anche da ...

Dramma Emiliano Sala - appello di Maradona e Messi alla polizia. Intanto spunta una commovente vignetta… [FOTO] : L’ex Pibe de Oro e il campione del Barcellona hanno chiesto tramite i social che si riprendano le ricerche di Emiliano Sala L’attaccante del Barcellona Lionel Messi ha fatto un appello, attraverso una foto sul proprio account Instagram, invitando la polizia di Guernsey a continuare a investigare sul velivolo scomparso con a bordo il calciatore Emiliano Sala, e a non interrompere le ricerche. AFP PHOTO / Johannes ...

Scomparso Emiliano Sala - continuano le ricerche e spunta il caso del secondo pilota [DETTAGLI] : Scomparso Emiliano Sala – continuano le ricerche dell’attaccante Emiliano Sala, Scomparso ormai da diverse ore, il calciatore era a bordo di un aereo. Le ricerche erano state interrotte a causa di una tempesta e anche per la visibilità ridotta come riporta la polizia dell’isola di Guernsey, secondo quanto dichiarato dai soccorritori sembrano praticamente nelle le speranza di ritrovarlo in vita. Nel frattempo spunta un nuovo ...

Sala - riprendono le ricerche. E spunta il "caso" del 2° pilota : Ore di angoscia, ore che non passano mai per la famiglia di Emiliano Sala, disperso da ormai tre giorni. Questa mattina sono riprese le ricerche, che erano state interrotte nella notte a causa di una ...

Sala del Cardiff disperso dopo un incidente aereo : spunta un audio vocale : Sala – Preoccupazione per Emiliano Sala: l’aereo su cui volava l’attaccante argentino di origini italiane del Cardiff City risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da Nantes. Secondo la polizia francese, i collegamenti tra i radar e il velivolo si sarebbero interrotti mentre l’aereo sorvolava il Canale della Manica nei pressi del faro di […] L'articolo Sala del Cardiff disperso dopo un incidente aereo: ...

Stefano Sala : spunta Belen Rodriguez tra Benedetta Mazza e Dasha? : Stefano Sala: dopo Dasha e Benedetta Mazza sbuca una foto con Belen Rodriguez Su Instagram Stefano Sala ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia di una showgirl ed ex modella. La donna in questione non è la sua attuale fidanzata Dasha Dereviankina, nè la sua ‘amica’ Benedetta Mazza, conosciuta durante la terza edizione Vip del Grande Fratello. Lo scatto fa riferimento ad una campagna pubblicitaria che il bel modello comasco ...

Grande Fratello Vip 3 - Stefano Sala e l'ex fidanzata Dasha : spunta un video del loro bacio : Stefano Sala, il modello che ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show andato in onda quest'autunno sulle reti Mediaset, aveva più volte manifestato la volontà di chiarire definitivamente la situazione rimasta in sospeso con la fidanzata (o ex fidanzata...) Dasha Dereviankina. Come ricordiamo perfettamente, all'interno della casa di Cinecittà, Stefano Sala ha legato moltissimo, giusto per usare un ...