La questione dello sgombero di CasaPound : È polemica a distanza, passando tra il Mef, l'Agenzia del Demanio e le forze politiche pro e contro, sulla situazione di stallo in merito allo stabile romano occupato da anni da CasaPound. Oggi il dicastero dell'Economia (Mef) e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio sono tornati a ribadire che per quanto li riguarda sono stati ultimati, e da tempo, l'istruttoria e tutti gli adempimenti necessari per poter rientrare nella piena disponibilità ...