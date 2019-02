Da 7 a 10 marzo torna ' Roma Motodays'

Lavori al D'Albertas e a fine marzo il Gozzano torna a casa : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Lavori al D'Albertas e a fine ...

Dritto e rovescio : Del Debbio torna su Rete4 a marzo : Dritto e rovescio Ritorno alle armi per Paolo Del Debbio. Dopo quasi un anno di assenza dagli schermi, il giornalista condurrà un nuovo programma su Rete4 dal titolo Dritto e rovescio. Il talk show dell’ex curatore di Quinta Colonna andrà in onda in prime time al giovedì a partire da marzo (con ogni probabilità dal 7). Anticipato dallo stesso Del Debbio nelle scorse settimane, l’arrivo del programma viene annunciato in questi giorni ...

Bentornato Presidente! - da giovedì 28 marzo al cinema : Bentornato Presidente!, da giovedì 28 marzo al cinema. Il presidente Peppino Garibaldi alias Claudio Bisio torna a portare scompiglio nei palazzi della politica.

Ritorna dall'11 al 17 marzo 2019 la Settimana mondiale del cervello : ... la Settimana del cervello è il frutto di un enorme coordinamento internazionale cui partecipano le società neuro-scientifiche di tutto il mondo e a cui la Società Italiana di Neurologia aderisce fin ...

Suburra torna dal 4 marzo in seconda serata su Rai2 dopo la prima di Made in Sud (Anteprima Blogo) : Evidentemente il pubblico della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo non è ancora pronto per una operazione come Suburra in prime time. Il verdetto dello scorso venerdì è stato piuttosto chiaro e la direzione della Rete 2 della Rai ha deciso di porre rimedio. La fiction, come abbiamo già avuto modo di dirvi, lascia la prima serata del venerdì per lasciare spazio alle repliche di NCIS, ma che fine farà Suburra?Secondo le ...

Albenga : a marzo torna il mercato dei sapori in via del Mille : Dopo l'edizione del 5/6 Gennaio che ha ottenuto favorevoli consensi, ritorna Enpo Gustitalia Mercatino dei sapori organizzato dall'Associazione Gustitalia 2.0 che si svolgerà come sempre, in Via dei ...

Il Blue Man Group torna in Italia a marzo - due tappe a Milano e Firenze : Ironia e ritmi tribali, sonorità techno e body art, percussioni con tubi in pvc e gag da cinema muto. Dopo 25 anni di performance che hanno conquistato oltre 35 milioni di persone nel mondo, i tre ...

Mia Photo Fair torna a Milano dal 22 al 25 marzo : torna a Milano dal 22 al 25 marzo Mia Photo Fair , la fiera internazionale dedicata alla fotografia d'arte diretta da Fabio Castelli e Lorenza Castelli, divenuta negli anni uno degli appuntamenti più ...

Da Euronics ritornano gli “Sconti online” : tanti smartphone in offerta fino al 7 marzo : Da Euronics ritornano, in attesa del nuovo volantino, gli "Sconti online", validi online fino al 7 marzo 2019. Ecco gli smartphone in offerta! L'articolo Da Euronics ritornano gli “Sconti online”: tanti smartphone in offerta fino al 7 marzo proviene da TuttoAndroid.

Palinsesti Canale 5 - marzo 2019 : torna il Milionario - al via Ciao Darwin 8 : Ciao Darwin 8 - Terre Desolate Dopo un inizio d’anno tormentato per la prima serata di Canale 5, alle prese con alcune produzioni rivelatesi un insuccesso, la rete diretta da Giancarlo Scheri ha messo a punto il nuovo palinsesto per i prossimi mesi. Partiamo dall’Isola dei Famosi 14, sofferente ma in crescita con la puntata di ieri sera (salita al 17.3% di share). Il reality condotto da Alessia Marcuzzi continuerà ad andare in onda ...

Palinsesti Canale 5 - marzo 2019 : torna il Milionario - al via Ciao Darwin 8 : Ciao Darwin 8 - Terre Desolate Dopo un inizio d’anno tormentato per la prima serata di Canale 5, alle prese con alcune produzioni rivelatesi un insuccesso, la rete diretta da Giancarlo Scheri ha messo a punto il nuovo palinsesto per i prossimi mesi. Partiamo dall’Isola dei Famosi 14, sofferente ma in crescita con la puntata di ieri sera (salita al 17.3% di share). Il reality condotto da Alessia Marcuzzi continuerà ad andare in onda ...

Io Sono Danza torna al Teatro Toniolo sabato 2 marzo alle ore 21 con Smashed - con la coreografia di Sean Gandiini : ... il lavoro dei Gandini Juggling, durante l'ultima decade, è andato dalla ricerca sperimentale sulle funzioni più convenzionali della manipolazione, ai grandi spettacoli-evento in stadi, teatri e ...

A marzo torna La Gabbianella di D'Alò : ... diventando così il cartoon italiano più visto di sempre, amato in Italia e in tutto il mondo. La generazione di bambini che apprezzò il film quando uscì in Italia nel 1998, potrà rivederlo ed ...

Appuntamento con l’efficienza energetica : ritorna MCE in the citty a Milano dal 18 al 24 marzo 2019 : MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la biennale leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili annuncia la seconda edizione di MCE IN THE CITY, l’evento dedicato al tema del comfort abitativo, alla riduzione dello spreco e al rispetto dell’ambiente, che si svolgerà dal 18 al 24 Marzo 2019 a Milano, nell’ambito della Settimana delle Energie Sostenibili, organizzata dal Comune di ...