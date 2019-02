Truffa su diamanti | a Vasco Rossi proposti da Banco Bpm

La Truffa dei Diamanti da 700 milioni di euro. Ecco cosa è successo : Il nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 700 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa sulla vendita di Diamanti a investitori e risparmiatori. Secondo quanto è emerso, nell'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Riccardo Targetti e dal pm Grazia Colacicco risultano indagate - per la legge sulla ...

Banche - Truffa diamanti per 700 milioni. Anche Vasco Rossi fra le vittime

Truffa dei diamanti - 5 banche tra gli indagati : Ci sarebbero anche dei nomi celebri come quelli di Vasco Rossi, Federica Panicucci e Simona Tagli tra le vittime della maxi Truffa sui diamanti su cui la Guardia di Finanza sta indagando da tempo e che tra gli indagati vede anche delle banche, da Unicredit a Intesa Sanpaolo, passando per Mps, Banco Bpm e Banca Aletti.Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, tra il 2012 e il 2016 due società identificate dalla Guardia di Finanza come ...

Truffa sui diamanti - grandi banche coinvolte : inchiesta partita da Report nel 2016 : Un Truffa su diamanti veri venduti a prezzi gonfiati, che ha portato a un sequestro preventivo di 700 milioni di euro. Indagate anche cinque banche di alto livello: Bpm, Unicredit, Intesa San Paolo, Mps, Banca Aletti. Tra le vittime di questo sistema Truffaldino ci sarebbero anche Vasco Rossi e Federica Panicucci che avrebbero investito delle somme, ignari del raggiro. La Truffa sui diamanti: cinque banche indagate e maxi sequestro da 700 ...

Truffa diamanti - indagate 5 banche : scatta maxi sequestro da oltre 700 milioni di euro : L'inchiesta vede indagate una settantina di persone in totale e altre due società oltre ai cinque istituti di credito. Tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebberostati Truffati, ci sarebbero anche Vasco Rossi e l'industriale Diana Bracco

