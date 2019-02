CasaPound | lo sgombero della sede di Roma non è prioritario

Sgombero CasaPound - il Mef risponde a Virginia Raggi : 'Non è una priorità' : Lo Sgombero di CasaPound dal palazzo romano di via Napoleone III non è una priorità . Lo dicono in una nota il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio che a loro rivolta rimandano a una valutazione del Prefetto: uno scaricabarile per arrivare alla medesima conclusione del Viminale, insomma, anche se ...

Sgombero CasaPound - Tria scrive a Raggi : Il palazzo di via Napoleone III occupato da CasaPound non è a rischio crollo, né presenta particolari problemi sotto il profilo igienico e per questo " non rientra tra le priorità sul fronte sgomberi".

Roma : CasaPound in piazza del Campidoglio contro sgombero : Roma – Sit-in di una cinquantina di militanti di Casapound questo pomeriggio in piazza del Campidoglio. Tra un coro “la Raggi in Campidoglio non la voglio” e un altro, “Casapound non si tocca”, i ‘fascisti del terzo millennio’ hanno protestato contro le minacce di sgombero per l’edificio occupato che ospita l’associazione all’Esquilino da dieci anni. Non e’ mancato un passaggio di ...

Roma - passa mozione per lo sgombero di CasaPound : L'assemblea capitolina approva un documento che impegna la sindaca Virginia Raggi a predisporre la cacciata dei neofascisti dall'edificio che occupano abusivamente. A votare a favore Pd e Movimento 5 Stelle I camerati abusivi di CasaPound: parenti e amici vivono gratis nel centro di Roma " CasaPound non paga neppure le bollette: debiti per centinaia di migliaia di euro " Svastica e malavita a Roma: ecco l'inchiesta che ha portato ...

Il M5S vuole sfrattare CasaPound ma vota contro lo sgombero degli immigrati : Si sono sollevate le polemiche dopo la votazione in Campidoglio della mozione del Pd per lo sgombero di CasaPound a Roma. È dal 2003 che un palazzo in pieno centro, a pochi passi dalla stazione Termini in via Napoleone III, è occupato dal partito neofascista. L'occupazione nasce per dare casa a 18 famiglie italiane in emergenza abitativa a cui il Comune, secondo il leader di Cpi Simone Di Stefano, dovrebbe trovare un alloggio se effettivamente ...

Sgombero CasaPound - tocca a Salvini (che non ha fretta) : "Andrà anche lì con la ruspa?" : Il Campidoglio ha approvato una mozione Pd per lo Sgombero del palazzo occupato a Roma da CasaPound: ma l’intervento non...

CasaPound : dal Campidoglio ok a mozione di sgombero edificio occupato : L’assemblea capitolina ha approvato la proposta avanzata dal Pd che, di fatto, impegna la sindaca di Roma a predisporre lo sgombero di un edificio a due passi dalla stazione Termini attualmente occupato dall'associazione CasaPound. Anche i membri dei Movimento Cinque Stelle si sono espressi a favore, mentre il centrodestra ha votato contro. Come più volte ha fatto intendere il vice premier Matteo Salvini, infatti, sebbene si intenda procedere su ...

Sgombero CasaPound - Di Stefano detta le condizioni : «18 alloggi popolari in cambio dello stabile» : Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina di una mozione per lo Sgombero di Casapound dallo stabile di via Napoleone III a Roma, il segretario nazionale del movimento di estrema destra, ...

Sgombero CasaPound a Roma - ok a mozione dal Campidoglio - Sky TG24 - : L'assemblea capitolina approva la proposta del Pd che impegna Raggi a predisporre lo Sgombero dell'edificio di via Napoleone. Anche il M5s vota a favore. Dem e 5s incalzano Salvini. Il vicepremier: "...