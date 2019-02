Meteo | alta pressione che insiste | il Mediterraneo si riempie di nubi basse | foschie e

Meteo - sull’Italia alta pressione e caldo anomalo ma è allarme inquinamento : Per quasi tutta la settimana appena iniziata le condizioni Meteo per l'Italia saranno caratterizzata da temperature miti e un caldo decisamente anomalo per questa stagione regalando un vero e proprio anticipo di primavera. Questo però comporta la formazione di fitte nebbie e un marcato peggioramento della qualità dell'aria.Continua a leggere

Meteo : ancora correnti fredde a sud - ma l'alta pressione delle Azzorre avanza... : Aria fredda di origine artica continua ad affluire verso la nostra penisola e principalmente sulle regioni del basso Adriatico e del sud dove ormai la tramontana sembra essere di casa. Le raffiche di...

Meteo - arriva l'alta pressione : e sale l'allarme smog e inquinamento : Meteo, arriva l'alta pressione: e sale l'allarme smog e inquinamento . 'Anticiclone delle Azzorre ha preso coraggio e giorno dopo giorno ha conquistato gran parte del nostro Paese portando una decisa ...

Meteo : alta pressione e stabilita' oggi - ma il week-end riserva delle sorprese! : L'alta pressione delle Azzorre giunta a metà settimana sta regalando un inizio di week-end piuttosto stabile su quasi tutta Italia, in maniera particolare al centro-sud. Il Sole splende pressocchè...

Meteo Protezione Civile domani : persiste l'alta pressione sull'Italia : Una strutta anticiclonica (alta pressione) occupa interamente la nostra penisola. Anche nella giornata di domani avremo condizioni Meteorologiche stabili. Vediamo il bollettino Meteo della...

Meteo : ecco l'alta pressione delle Azzorre - inizia una fase stabile. L'inverno non finisce qui! : Dopo diversi giorni di freddo e maltempo, a tratti piuttosto marcato all'estremo sud e sul Nord-Est, l'alta pressione delle Azzorre ha riportato la classica "quiete dopo la tempesta" ed è destinata...

Previsioni Meteo : si rinforza l'alta pressione - settimana all'insegna del bel tempo : La forte perturbazione che sta colpendo l'estremo sud da oltre 24 ore, responsabile di disagi a bassa quota e forti nevicate in montagna, sta gradualmente perdendo forza grazie al costante aumento...

Meteo Protezione Civile domani : torna l'alta pressione - tempo stabile : Nella giornata di domani l'alta pressione porterà le redini sulla nostra penisola determinando condizioni Meteo generalmente stabili. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni...

I giorni della merla - Meteo pazzo : le previsioni per i giorni più freddi dell'anno - si ribalta tutto : Oggi iniziano i giorni della merla, tre o quattro giornate considerate dalla tradizione popolare come le più fredde dell’anno. Secondo alcuni i fantomatici giorni coincidono con il 29, 30 e 31 gennaio, mentre secondo altri la data di inizio è posticipata al 30. Nell’immaginario collettivo si è diffu

Meteo Protezione Civile domani : alta pressione con tempo stabile : Nella giornata di domani l'alta pressione garantirà condizioni Meteo generalmente stabili sulla penisola. Di seguito, le previsioni a cura della Protezione Civile per Mercoledì 16...

Meteo : freddo maestrale sferza il sud - ma si rinforza l'alta pressione! : La rapida irruzione artica che ieri e nella notte ha portato un po' di piogge, temporali e nevicate al sud si sta rapidamente spostando verso est favorendo un repentino miglioramento del tempo. La...

Previsioni Meteo : rapida ripresa dell'alta pressione in settimana - ma solo per poco... : Una nuova irruzione fredda di origine artica sta sferzando in queste ore il sud Italia portando non solo piogge e qualche temporale ma anche intensi venti di maestrale. In particolare Sardegna e...

Altalena Meteo : piogge e venti forti - poi torna la neve : Le previsioni meteo per la nuova settimana. Da domani nuove piogge con venti forti e rischio mareggiate. Per martedì e...

Meteo : Lombardia - weekend soleggiato e in Alta Valtellina arriva la neve : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - weekend all'insegna del bel tempo e con il ritorno della neve sulle cime più alte, in Lombardia. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, sulla regione insistono correnti settentrionali stabili pilotate da un vasto anticiclone esteso dalla Penisola iberica