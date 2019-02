La moda delle caviglie scoperte d’inverno

I marchi di moda europei più ricchi del 2019 sono lo specchio delle tendenze più amate : La storia è quella di marchi di moda famosi, di brand egemoni sul mercato couture, di grandi vendite e di numeri da capogiro. La moda è anche questo, e se per un secondo, l'unione tra economia e glam di vestiti e accessori ci può sembrar strano, in realtà la classifica dei brand di moda europei più ricchi del mondo, è lo specchio cristallino delle tendenze che abbiamo amato di più. ...

Modelle curvy - caso Zalando : la moda le accetta - la gente sui social no : Da anni il mondo della moda è accusato di mostrare solo immagini di donne finte, lontane dalla fisicità di chi vive al di fuori delle passerelle. Modelle sempre più giovani (quasi da sembrare bambine), troppo magre (a tal punto da domandarsi se abbiano problemi di salute), troppo perfette (grazie a photoshop) sono diventate lo status irraggiungibile a cui, però, le donne comuni devono tendere per essere accetta te nella società. Dopo anni di ...

Milano moda Uomo - tutte le immagini delle sfilate : sfilate, presentazioni, eventi speciali, graditi ritorno, la Moda per il prossimo autunno inverno è protagonista a Milano fino al prossimo 14 gennaio, e si racconta attraverso le sue immagini. Venerdì 11 Ermenegildo Zegna – 20.30 in Piazza Duca d’Aosta, 1 Sabato 12 MI1992 supported by CNMI e CNMI Fashion Trust - 10.00 in Piazza della Repubblica, 17 Frankie Morello - 11.00 in Piazza Affari, 1 Brioni Magliano supported by ...