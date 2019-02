Tutti a tavola appassionatamente [SPECIALE BON TON A TAVOLA – 1]

laragnatelanews

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Diciamolo, le buone maniere asono passate di moda o meglio, in molti non le rispettano e in tanti non le conoscono proprio. Che ne dite se diamo uno sguardo insieme sulle principali norme di buona creanza a? Un mini corso di Bon Ton partendo da come assegnare i posti ai nostri ospiti, parte veramente importante per la buona riuscita della serata. Commensali che non hanno molto da spartire tra di loro rischiano infatti di passare la serata con la speranza che tutto finisca il prima possibile, senza gustarsi al meglio le pietanze che arriveranno.Vedremo anche come servire l’aperitivo e cosa ancora più importante… come mangiare i diversi cibi. Fate rumore quando mangiate una zuppa? Vi consigliamo allora di proseguire con la lettura.In caso di cene con più di otto persone, è consigliabile l’uso dei segnaposto, così da assegnare precedentemente ogni postazione per far ...