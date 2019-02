ilnapolista

: 42 - In tutte le precedenti 13 stagioni (nell’era dei tre punti a vittoria) in cui il @acmilan ha ottenuto almeno 4… - OptaPaolo : 42 - In tutte le precedenti 13 stagioni (nell’era dei tre punti a vittoria) in cui il @acmilan ha ottenuto almeno 4… - ip_prashant : RT @forumJuventus: [GdS] Cristiano Ronaldo è il terrore di Simeone: CR7 in Europa ha eliminato l'Atletico 4 volte di fila e nella semifinal… - giannimontieri : RT @napolista: Tre 0-0 in quattro partite sono troppi anche per una persona paziente come me Non ho mai avuto la sensazione che il Napoli p… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Mai avuta la sensazione che il Napoli potesse segnare Tre 0 – 0 inper uname, loper un’altramoltoquale è Carlo Ancelotti.però tre pareggi a reti inviolate molto diversi l’uno dall’altro. In quello contro il Milan quasi mai tirammo e il rischio di addormentarsi davanti allo schermo fu molto grande; in quello contro la Fiorentina mi pare mancò soltanto un po’ di cattiveria sotto porta; ieri sera, contro il Torino, la cattiveria (eccetto Allan) non è proprio scesa in campo. Ho visto quasi tutta la partita, non ho mai avuto la sensazione che il Napoli potesse segnare. Si tratta di percezione non di verità assoluta.Guardavo le azioni, il Napoli non avrebbe corso alcun pericolo e questa è cosa buona, ma nello stesso modo mi pareva che quella facilità con cui arrivasse ai venti metri dei granata ...