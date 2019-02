Nando Dalla Chiesa a Perugia per il suo libro

Trame Il Segreto : FerNando costringe Prudencio a cacciare dalla villa la moglie e Saul : Le Trame della soap opera iberica Il Segreto scritta da Aurora Guerra sono sempre più travolgenti. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi la serenità tra Saul Ortega e Julieta Uriarte verrà nuovamente ostacolata. A causare problemi alla coppia, dopo Raimundo Ulloa, sarà Fernando Mesia. Quest’ultimo, dopo aver accettato di far separare in modo legale Prudencio dalla moglie, inizierà a ricattarlo. Nello specifico il ...

F1 - Test Barcellona 2019 : FerNando Alonso sarà in pista con la McLaren? L’indiscrezione viene dalla Spagna : Il momento dei Test pre-stagionale di F1 si avvicina. Dal 18 al 21 febbraio e dal 26 febbraio al 1° marzo i piloti cercheranno di sfruttare nel migliore dei modi il tracciato di Barcellona (Spagna) per mettere alla frusta le nuove vetture ed avere una grande mole di informazioni prima dell’esordio iridato, programmato il 17 marzo a Melbourne (Australia). Ebbene, secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca, in queste sessioni di ...

San FerdiNando - l’inferno ignorato dalla politica : baracche senza luce e acqua - migranti si scaldano con i bracieri : baracche senza luce né acqua. A nove anni esatti dalla rivolta di Rosarno, i migranti continuano a vivere nel ghetto di San Ferdinando. Nonostante le promesse dei politici e di tutte le istituzioni, la baraccopoli è sempre lì a ridosso del porto di Gioia Tauro. Qui negli ultimi mesi sono venuti sia il presidente della Camera Roberto Fico, che il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il fattoquotidiano.it è riuscito a entrare con ...

Trump ritira le truppe dalla Siria : "Battuto l'Isis - nostri uomini stanno torNando" : Grandi eroi del mondo perchè si sono battuti per noi ma hanno ucciso l'Isis che è anche un male per il mondo. Siamo fieri di averlo fatto e ci stanno guardando da lassù e non c'è nessuno più felice e ...