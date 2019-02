Muore in un incidente stradale a 19 anni come il fratello | scomparso nel 2010 Lutto a

Il dramma di Katie : il figlio Muore a 12 anni in un incidente come accadde al papà e al patrigno : Nell’arco di pochi anni una donna inglese ha subito tre gravissimi lutti: undici fa è morto il suo primo marito, padre di suo figlio, sei mesi fa è scomparso tragicamente anche il suo secondo marito e la scorsa settimana è deceduto il suo bambino, Taylor. Tutti sono morti in incidenti stradali.Continua a leggere

Tragico incidente sulla Palermo-Catania - Muore il magistrato Giovanni Romano : Un camion che trasportava surgelati avrebbe travolto la Volkswagen Tiguan su cui viaggiava il giovane magistrato, 39 anni...

Incidente sulla Palermo-Catania - Muore il magistrato Giovanni Romano : Incidente choc sull'autostrada Palermo Catania, all'altezza dello svincolo di Tremonzelli. Un camion che trasportava surgelati prima ha travolto una Volkswagen Tiguan, poi è precipitato da un viadotto.

Torino - la figlia pattinatrice Muore nell'incidente : la mamma sarà processata per omicidio stradale : La tragedia, nell'ottobre 2017, sull'autostrada del Brennero dove morì anche la cugina dell'atleta. La sorella della guidatrice è ancora in coma

Incidente sulla Vittoria Scoglitti : Muore Valerio Cafiso : Ennesimo Incidente mortale in Provincia di Ragusa. Ieri è morto Valerio Cafiso. Il giovane doveva compiere 16 anni. Si è schiantato contro un palo

Incidente - pensionato Muore in moto sui colli Euganei : Occhiobello , Rovigo, , 17 febbraio 2019 - Incidente mortale nel padovano, muore 77enne residente a Occhiobello ma originario di Vigarano. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri verso le 17 sulla ...

Incidente a Scoglitti - in moto contro un palo : Muore un 17enne : Un 17enne è morto sulla Vittoria Scoglitti in un Incidente stradale autonomo.Il giovane si è schiantato con lo scooter contro un palo. Morto sul colpo

Il dramma di una mamma - il figlio Muore a 12 anni : ucciso in un incidente come accadde al papà e al patrigno : Una mamma disperata, colpita da tre drammi devastanti nel giro di 11 anni. L'ultimo è la morte del figlio di 12 anni, Taylor, vittima ieri di un incidente stradale che non gli ha dato...

Incidente nella notte sulla Villa d'Almè-Dalmine : Muore ragazzo di 19 anni : Dalmine , Bergamo, , 17 febbraio 2019 - Incidente mortale nella notte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio nella Bergamasca. Un ragazzo di 19 anni residente a Ubiale è deceduto. Il giovane si trovava ...

Milano - Chiara Muore a 25 anni in un incidente : fermato il pirata della strada : Un incidente stradale che purtroppo si è rivelato fatale. Si tratta dell'ennesima morte di una giovane persona avvenuta sulle strade del nostro territorio e questa volta l'episodio si è consumato in provincia di Milano, precisamente nel piccolo comune di Vignate, dove Chiara Venuti, una ragazza di appena venticinque anni, ha perso la vita a seguito di uno scontro avvenuto tra la sua automobile e l'Audi A6 di un uomo trentatreenne (M. I. le sue ...

Cosenza - incidente mortale : auto contro bus - 19enne Muore davanti al fratellino : Una vera e propria tragedia, l'ennesima avvenuta per le strade del nostro Paese e che riguarda la morte di una persona giovanissima. Questa volta il drammatico incidente si è consumato in Calabria, precisamente sulla bretella che collega la Statale 106 Jonica a Corigliano, in provincia di Cosenza, dove Antonio Gencarelli, diciannove anni, si è schiantato frontalmente con un autobus di linea extraurbana. A bordo del bus, secondo quanto ...

Corigliano Rossano - due fratelli restano coinvolti in grave incidente stradale : Muore 19enne - ferito 15enne : Corigliano Rossano , COSENZA, Un diciannovenne è morto ed il fratello 15enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in contrada Santa Lucia a Corigliano Rossano. I due fratelli viaggiavano ...

Dopo 40 giorni Muore la madre della piccola Emily - la bimba vittima di un incidente sullo slittino : È morta all'ospedale di Modena, Dopo 40 giorni di agonia, Renata Dyakowska, madre di Emily Formisano, la bimba di otto anni morta il 4 gennaio per un incidente con lo slittino sulle piste del Corno del Renon, in Alto Adige. La donna, 38enne di Reggio Emilia, di origine polacca, era stata trasferita, a fine gennaio, nella terapia intensiva del Policlinico di Modena, sia per ottenere un riavvicinamento a casa sia per le specifiche ...

Bimba vittima di un incidente con lo slittino - la madre Muore dopo 40 giorni : E' deceduta all'ospedale di Modena dopo 40 giorni di agonia Renata Dyakowska , madre di Emily Formisano , la Bimba di otto anni morta il 4 gennaio in un incidente con lo slittino sulle piste del Corno ...