Iniezione dello spermatozoo o fertilizzazione in vitro: ha ancora senso la doppia tecnica?

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Quando una coppia infertile si rivolge a una clinica di procreazione medicalmente assistita (PMA), spesso viene indirizzata alle cosiddette tecniche di II livello, che consistono nella produzione indi un embrione. A tal fine, il ginecologo ha il compito di recuperare gli ovociti dalla donna, l’embriologo deve fecondarli con il liquido seminale del partner per produrre embrioni che, una volta raggiunto lo stadio ottimale, devono essere ritrasferiti nell’utero materno. Ma dal punto di vista biologico, come avviene la produzione dell’embrione?Prima di tutto, grazie a una stimolazione farmacologica, la donna viene indotta a sviluppare diversi follicoli contenenti gli ovociti. Mediante puntura dei follicoli, svolta dal ginecologo, il fluido follicolare viene aspirato e portato in laboratorio, dove l’embriologo ricerca gli eventuali ovociti in esso contenuti. Una volta selezionati ...