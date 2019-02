In Shameless 9 è Lip l’erede di Fiona a pochi episodi dal gran finale | come uscirà di

optimaitalia

: RT @InvisibleWomann: Non li perdonerò mai per aver sprecato il potenziale di Lip, senza motivo poi, facendogli abbandonare l'università. Ma… - jaxonah : RT @InvisibleWomann: Non li perdonerò mai per aver sprecato il potenziale di Lip, senza motivo poi, facendogli abbandonare l'università. Ma… - jaxonah : RT @Theymakeusproud: Lip anche se hai delle fidanzate improponibili tu non lasciare mai la serie. #Shameless - jaxonah : RT @paulssmile_: Comunque di shameless potete toccarmi tutto, Fiona e Jimmy, Ian e Mickey (quasi), Lip e Mandy, ma non azzardatevi a toccar… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Mancano treper ilma ancora i fan non vedono la luce alla fine del tunnerl di9. Così possiamo definire questa stagione per Emmy Rossum che ha annunciato già il suo addio ma conche scende sempre più verso il basso e non sembra avere modo o occasione di tornare su, che sia proprio Lip il suo erede dopo la sua partenza o colui in grado di fermare la sorella?9 è tornato in onda ieri sera negli Usa con l'o numero 11 dal titolo"The Hobo Games" in cui non solosi è risvegliata in una casa piena di sconosciuti e con la faccia nel cartone della pizza, ma ha portato via alcune pasticche che poi ha venduto per mettere insieme i soldi da dare a Debbie per le bollette e metterla così a tacere.Quest'ultima, intanto, si è data da fare con la fidanzata di Carl mentre l'unico con la testa sulle spalle sembra essere proprio Lip che ...