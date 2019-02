I Samsung Galaxy S7 | Galaxy S7 Edge e Galaxy A8 2018 ricevono le patch di sicurezza di

Samsung Galaxy Tab S5e : un versatile tablet di fascia alta : Da Samsung arriva un nuovo tablet con schermo Amoled adatto ad utilizzi multimediali e al settore business

Anticipa i tempi il Samsung Galaxy S7 : aggiornamento del mese diffuso già il 18 febbraio : Giornata importante quella che stiamo vivendo oggi 18 febbraio per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S7, considerando il fatto che il produttore coreano ha iniziato a distribuire l'aggiornamento del mese per il device lanciato sul mercato poco meno di tre anni fa. A distanza di pochissimi giorni dall'ultimo punto della situazione per i dispositivi brandizzati 3, come avrete notato dal nostro articolo, tocca dunque andare avanti ...

Samsung Galaxy S10+ Ceramic edition : ecco il prezzo cinese : A soli tre giorni all'evento di lancio si torna a parlare di Samsung Galaxy S10+ e questa volta si tratta nello specifico dei prezzi della Ceramic edition. L'articolo Samsung Galaxy S10+ Ceramic edition: ecco il prezzo cinese proviene da TuttoAndroid.

Questo potrebbe essere il look di Samsung Galaxy A50 con schermo Infinity-U : Dopo aver scoperto le probabili specifiche tecniche di Samsung Galaxy A50, tocca all'aspetto estetico e alla data di presentazione di Galaxy M30. L'articolo Questo potrebbe essere il look di Samsung Galaxy A50 con schermo Infinity-U proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in una nuova foto dal vivo : Nelle scorse ore è stata pubblicata sul Web una nuova presunta foto dal vivo di Samsung Galaxy S10 Plus. Guardiamola insieme e scopriamo i dettagli L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in una nuova foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Presentazione Samsung Galaxy S10 in diretta streaming - dove vederla : Presentazione Samsung Galaxy S10 in diretta streaming, dove vederla dove vedere la Presentazione del Samsung Galaxy S10 Si avvicina sempre di più la data di Presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10. L’evento si terrà a San Francisco e a Londra mercoledì 20 febbraio e, come immaginabile, l’attesa cresce ogni giorno sempre di più. In molti attendono che il sipario sveli finalmente il nuovo top di gamma sudcoreano, sul quale da ormai diverso ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : TIM propone nuovi top di gamma acquistabili a rate grazie a TIM Next : A partire dal prossimo 18 febbraio, tutti gli interessati potranno ottenere a rate un top di gamma Samsung o Apple grazie all’iniziativa TIM Next. La promozione TIM Next, per chi non lo sapesse, permette ai clienti di acquistare un potentissimo smartphone di diversi brand e, dopo 12 mesi, è possibile: Tenere il prodotto e continuare […] L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: TIM propone nuovi top di gamma acquistabili a rate ...

In buona compagnia i Samsung Galaxy S10 : tanti altri prodotti il 20 febbraio : Il 20 febbraio sarà una giornata ricca di sorprese: oltre ai Samsung Galaxy S10, ci aspetta anche una vasta schiera di accessori. A rivelarlo è stato il produttore sudcoreano in prima persona, attraverso l'applicazione 'Galaxy Wereable', attraverso cui si è soliti gestire i dispositivi indossabili del brand asiatico. Dovrebbero essere quattro i prodotti in rampa di presentazione: due smartband (Galaxy Fit e Fit 3), uno smartwatch (Galaxy Watch ...

Date un'occhiata a Samsung Galaxy S10+ come se fosse fra le vostre mani - grazie a questo scatto rubato : ...che ne dite di un' immagine frontale " chiara e dettagliata " di Galaxy S10+ ? Lo scatto è stato pubblicato su Reddit e sta velocemente rimbalzando sui canali di informazione tech di tutto il mondo. ...

Samsung Galaxy Tab S5e - il tablet intelligente : Samsung Galaxy Tab S5e: Intelligenza integrata Galaxy Tab S5e permette di prendere il controllo totale del proprio mondo connesso. Primo tablet Samsung dotato del nuovo Bixby 2.0 , Tab S5e offre un ...

Data ufficiale per l’aggiornamento Android Pie sul Samsung Galaxy S8 : conferme dalla Turchia : Arrivano ulteriori novità che dovrebbero rendere fiduciosi gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S8, soprattutto in riferimento al pubblico che non vedere l'ora di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Una sorta di conferma rispetto alle notizie ufficiose riportate pochi giorni fa sulle nostre pagine, in cui vi avevamo anticipato che il rollout più atteso dagli utenti purtroppo non avverrà durante il mese di ...

Storia dei Samsung Galaxy in 10 capitoli : A pochi giorni dall'arrivo del decimo capitolo della linea Galaxy è il momento di raccontare la decennale battaglia scatenata da Samsung per contendere ad Apple (con altri importanti player) il primato nel mercato degli smartphone di alta gamma. E mentre celebra dieci anni di innovazione tecnologica che hanno cambiato il settore mobile, la casa coreana promette di inaugurare una nuova ‘generazione' di dispositivi proprio con ...

Presentazione Samsung Galaxy S10 in diretta streaming - dove vederla : Presentazione Samsung Galaxy S10 in diretta streaming, dove vederla dove vedere la Presentazione del Samsung Galaxy S10 Si avvicina sempre di più la data di Presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10. L’evento si terrà a San Francisco e a Londra mercoledì 20 febbraio e, come immaginabile, l’attesa cresce ogni giorno sempre di più. In molti attendono che il sipario sveli finalmente il nuovo top di gamma sudcoreano, sul quale da ormai diverso ...

Tripla fotocamera e schermo AMOLED - questo potrebbe essere Samsung Galaxy M30 : Samsung Galaxy M30 dovrebbe affiancare i modelli M10 e M20, proponendo una Tripla fotocamera posteriore e uno schermo AMOLED. L'articolo Tripla fotocamera e schermo AMOLED, questo potrebbe essere Samsung Galaxy M30 proviene da TuttoAndroid.