Franco Rosi | morto l' attore che diede voce al Telegattone

Addio a Franco Rosi - se ne va la voce del Telegattone : Questa mattina si è spento l'imitatore Franco Rosi , con lui se ne va la voce del " Telegattone " il popolare cartoon legato al famoso proramma anni '80 e '90 "Superclassifica Show". L'attore e fantasista, a volte anche cantante, è morto in ospedale a Magenta, in provincia di Milano: il suo vero nome era Emilio Eros De Rosa ed aveva 75 anni. Al suo capezzale la moglie Carmen ed i quattro figli, Selina (che ha annunciato ai media la morte del ...

Franco Rosi è morto/ La voce del "Supertelegattone" : addio all'imitatore di razza : Mattinata molto triste per gli amanti della televisione e lo spettacolo: è morto Franco Rosi . Imitatore, attore e cantante, ecco la sua carriera.

È morto Franco Rosi - la voce del “supertelegattone” Oscar : Franco Rosi , attore e imitatore conosciuto soprattutto per avere dato la voce al “supertelegattone” Oscar , è morto oggi a 75 anni nell’ospedale di Magenta, vicino a Milano. La notizia è stata confermata dalla figlia Selina Rosi all’ANSA. Rosi si chiamava

Magenta. Morto Franco Rosi attore e grande imitatore : Mondo dello spettacolo italiano in lutto. È Morto all’ospedale di Magenta Franco Rosi , 75 anni, attore e grande imitatore , allievo

Francoforte : scambi in forte rialzo per Prosiebensat.1 : Grande giornata per Prosiebensat.1 , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,86%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa ...