ilfattoquotidiano

: Camorra, “firmò falsi certificati per far ottenere domiciliari a Setola”: 10 anni e 6 mesi… - TutteLeNotizie : Camorra, “firmò falsi certificati per far ottenere domiciliari a Setola”: 10 anni e 6 mesi… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Firmòmedici per permettere all’ex boss della, Giuseppe Setola, dida da dove poi fuggì. Lo ha stabilito il tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannando l’oculista Aldo Fronterrè a 10e sei mesi. L’ex capo dell’ala stragista dei Casalesi è stato invece condannato a 9di carcere. Per entrambi l’accusa aveva chiesto 16di reclusione.Entrambi erano imputati per la falsa malattia all’occhio destro del boss che gli permise, ad inizio 2008 digli arrestiin una casa, vicina alla clinica Maugeri di Pavia, da cui poi fuggì dando inizio alla stagione del terrore nel Casertano, costata 18 morti, tra cui i sei ghanesi vittime nella strage di Castelvolturno. Per quei delitti, Setola è già stato condannato con sentenza definitiva a sei ergastoli.I giudici hanno anche ...