Al via tour in Asia di bin Salman | scortato da 6 caccia militari

Emma - al via il nuovo tour : ecco le canzoni in scaletta : Tutta da cantare

Scaletta e video del concerto di Emma a Bari - al via l’Exit Tour dopo Essere qui Boom Edition : Il concerto di Emma a Bari apre la seconda parte del Tour che l'artista salentina ha deciso per il supporto di Essere qui, suo ultimo disco di inediti che vive anche in una versione repack che ha voluto sottotitolare Boom Edition e nella quale ha incluso anche alcuni inediti tra cui Mondiale. La Scaletta del nuovo Tour, iniziato dal Palaflorio di Bari, parte immediatamente con Effetto domino, secondo singolo estratto da Essere qui dopo ...

Kingdom Hearts Orchestra -World of Tres- : al via il tour mondiale : Per i moltissimi fan di Kingdom Hearts, dopo l’uscita a poco più di due settimane dell’ultimo episodio della serie che ha fatto registrare un vero successo nelle vendite, un altro evento altrettanto importante è alle porte. Infatti è stato annunciato il tour ufficiale, dal titolo –World of Tres-, che l’Orchestra, che si fregia del medesimo nome, terrà quest’anno in giro per il mondo come è sua consuetudine, toccando ...

Orari e ingressi per il concerto di Emma a Bari il 15 febbraio - al via la seconda parte del tour : Il concerto di Emma a Bari apre la seconda parte del tour per Essere qui, annunciato dopo la conclusione degli spettacoli che ha tenuto a cominciare dal mese di maggio dopo il rilascio del nuovo album di inediti dal quale ha già estratto diversi singoli. L'Exit tour riparte da Bari, al Palaflorio, e continuerà per le prossime settimane andando a toccare tutti i maggiori palasport italiani. I biglietti per la data del 15 febbraio non sono più ...

Emma Marrone - concerto a Bari/via al tour - scaletta e biglietti : 'ho le palpitazioni' : Emma Marrone in concerto a Bari oggi, venerdì 15 febbraio, scaletta e biglietti. La cantante non nasconde l'emozione sui social: 'ho le palpitazioni'.

Ufficiali le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e gli appuntamenti instore : al via la prevendita dei biglietti : Annunciate le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e quelle degli appuntamenti instore in partenza con l'uscita dell'album. Sono usciti dall'ultimo Sanremo da terzi su un podio sorprendente e contestato, ora incontrano il pubblico per promuovere il loro nuovo album: le date instore de Il Volo per Musica partono il 22 febbraio da Milano, nel giorno del lancio del nuovo album, per poi girare i negozi di dischi delle principali città ...

Al via il tour dei Negramaro : Lele sul palco a sorpresa : Al via con un concerto tutto-esaurito al RDS Stadium di Rimini l'Amore Che Torni tour Indoor 2019 dei Negramaro. Con tanto di sorpresa: Lele Spedicato, che non parteciperà al tour mentre affronta la ...

Al via il tour di Emma “Essere qui Tour” : Partirà venerdì 15 febbraio dal Pala Florio di BARI la seconda parte dell` "Essere qui tour" di Emma, che con la sua inconfondibile grinta tornerà a calcare il palco dell`"Exit", il suo personale club musicale, per emozionare e coinvolgere tutto il suo pubblico con alcuni dei brani estratti dall`ultimo progetto discografico "Essere qui - B8M Edition", le grandi hit del suo repertorio e alcune tra le sue canzoni più emozionanti e ...

Al via Sanremo 2019 con Baglioni bis - il corpo di ballo di 'Al Centro Tour'. Prima e Dopo Festival - curiosità e super ospiti : Cinque serate di grande musica e divertimento fino al prossimo 9 febbraio, in diretta televisiva dal Teatro Ariston di Sanremo, su Rai1 e Radio2, in Prima serata, in mondo visione, e su RaiPlay e sui ...

'ProteggiMi Tour' al via - una nuova cultura contro la violenza : I giovani parlano ai giovani, dei loro diritti e su ciò che si può fare per affrontare situazioni potenzialmente a rischio come violenza online, bullismo e discriminazione. Questa l'idea che sta ...

Mario Kart Tour è stato rinviato : arriverà in estate : Nintendo ha posticipato a questa estate l'uscita di Mario Kart Tour, il suo prossimo titolo pensato per il mercato mobile: lo riferiscono i colleghi di Eurogamer.net che riportano direttamente il tweet della casa di Kyoto.Il gioco, inizialmente previsto entro la fine dell'anno fiscale (31 marzo), è stato rinviato per consentire agli sviluppatori di migliorare la qualità generale dell'applicazione e, al tempo stesso, per consentire una maggior ...

Ozzy Osbourne malato : rinviato il tour europeo (inclusa la tappa italiana) : Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Una brutta influenza. È questo il motivo che ha spinto Ozzy Osbourne a posticipare le prime quattro date del suo tour, No more tours 2, inclusa quella italiana prevista all’Unipol Arena di Bologna l’1 marzo. L’ordine viene direttamente dai medici, che hanno consigliato allo storico frontman dei Black Sabbath di ...