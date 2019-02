MotoGp Honda | Lorenzo | «Vorrei chiudere qui la mia carriera»

MotoGp 2019 - Lorenzo : intervista live prima dell'esordio con la Honda : - di Redazione SkySport24 59 minuti fa Lorenzo non è sceso in pista nei primi test invernali, quelli di Sepang: il 5 volte campione del mondo è impegnato nella riabilitazione dopo la rottura dello ...

MotoGp - Marquez e Lorenzo modelli per un giorno : shooting ufficiale per i due piloti Honda [GALLERY] : I due piloti spagnoli hanno posato con i colori ufficiali del team, salendo in sella alla RC213V con livrea 2019 Marc Marquez e Jorge Lorenzo son saliti in sella alla Honda RC213V con livrea 2019 per la prima volta, compiendo il primo shooting fotografico dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Madrid a fine gennaio. I due connazionali, che comporranno la line-up del team nella prossima stagione, hanno posato per il fotografo ufficiale ...

MotoGp Honda - Marquez : «Ho lavorato solo sull'accelerazione» : ROMA -Quando sarà al top della forma fisica e potrà spingere in moto come è nel suo stile, Marc Marquez si concentrerà sui problemi dell'anteriore sulla Honda. Cal Crutchlow, che guida la stessa moto ...

MotoGp - Jorge Lorenzo tranquillizza la Honda : novità importanti sul recupero del maiorchino : Il pilota spagnolo, assente in Malesia per recuperare dalla frattura allo scafoide, ha rivelato che sarà regolarmente in pista in occasione dei test in Qatar Il recupero procede bene, Jorge Lorenzo conta di essere in sella alla sua Honda in occasione dei test in Qatar. Lo ha rivelato lo stesso maiorchino al sito ufficiale della MotoGp, sottolineando come stia lavorando duramente per superare l’infortunio allo ...

MotoGp - analisi Test Sepang 2019 : la Ducati fa paura - Yamaha e Suzuki crescono bene - la Honda lavora di fino : Ducati, Ducati, fortissimamente Ducati. Si può riassumere in questo modo la tre-giorni di Test pre-stagionali, riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). L’ultima giornata ha proposto un Danilo Petrucci capace di andare a battere il record della pista (in maniera non ufficiale dato che non ci troviamo nel corso del weekend di gara) ma quello che impressiona sono le prestazioni, anche, dei suoi colleghi. Se, ci si poteva aspettare buone ...

MotoGp – Test Sepang - Dovizioso non si fida : “tempi ottimi - ma non ho il riscontro delle Honda” : Il pilota della Ducati ha analizzato la tre giorni di Test di Sepang, conclusa oggi con il quarto tempo a pochi decimi di distacco dal compagno di squadra Il team Mission Winnow Ducati ha concluso questo pomeriggio i primi Test ufficiali MotoGp del 2019 a Sepang (Malesia). Nella terza ed ultima sessione di prove, tutti i piloti hanno cercato l’acuto al mattino – con temperature più miti e, conseguentemente, migliori condizioni della pista ...

MotoGp Honda - Marquez : «Non riesco a guidare bene» : SEPANG - Ha terminato seconda giornata di test della MotoGp a Sepang con l'ottavo tempo, ma il dolore alla spalla operata è tornato presto e Marc Marquez è stato costretto a fermarsi in anticipo, dopo ...

MotoGp 2019 scatta a Sepang. Honda di Marquez domina primo test - Rossi 6° : 'Abbastanza bene' : Questo almeno il primo verdetto del primo appuntamento della MotoGp per quest'anno con i test invernali a Sepang in Malesia dove il campione del mondo ha messo tutti in riga mettendo a segno il ...

MotoGp 2019 - Honda. Marc Marquez : 'Fatico più del previsto con la spalla operata' : Anno nuovo, vecchie abitudini. Marc Marquez continua a essere l'Iron Man che abbiamo apprezzato nella stagione 2018. Nonostante qualche acciacco dovuto all'intervento alla spalla sinistra, lo spagnolo ...

MotoGp – Jorge Lorenzo inarrestabile : dura sessione di riabilitazione per il pilota Honda [VIDEO] : Jorge Lorenzo non si ferma mai: intensa sessione di riabilitazione per il maiorchino della Honda in vista della nuova stagione di MotoGp Iniziano domani i test di Sepang di MotoGp: i piloti tornano finalmente in pista dopo lunghi mesi di stop per provare le moto con le quali guideranno nella stagione 2019. Grande assente in Malesia sarà Jorge Lorenzo, che sta lavorando sodo per recuperare dal suo infortunio al polso rimediato qualche ...

MotoGp – Infermeria al completo in casa Honda : dopo Marquez e Lorenzo si infortuna anche Puig - niente test per il team manager : Cosa succede in casa Honda? Non solo Marquez e Lorenzo: anche Puig costretto a fare i conti con un infortunio. Il team manager Honda salta i test di Sepang Mancano poche ore ormai ai test di Sepang di MotoGp 2019: i piloti della categoria regina scenderanno in pista domani in Malesia per testare le moto con le quali esordiranno in Qatar per la prima gara stagionale, il 10 marzo. La Honda arriva a Sepang in condizioni non troppo ottimali: ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : Andrea Dovizioso e Valentino Rossi in cerca di risposte - Honda incerottata : Domani si comincia. Dal 6 all’8 febbraio il Circus della MotoGP torna ad esibirsi e il palcoscenico sarò il tracciato di Sepang (Malesia), sede ormai abituale dei Test pre-stagionali. Una tre giorni importante per andare a definire gli assetti e gli sviluppi delle nuove moto. 72 ore nelle quali il lavoro dei tecnici sarà molto intenso e in cui si cercherà ogni minima informazione per avere un’idea chiara sul programma da seguire per ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : Dream Team ancora a mezzo servizio per la Honda. Jorge Lorenzo assente - Marc Marquez reduce da un’operazione : Dopo più di due mesi di letargo si torna in pista per i primi Test ufficiali del 2019 per la MotoGP, in programma dal 6 all’8 febbraio sul tracciato di Sepang, in Malesia. Il Team che si presenta ai nastri di partenza con i favori del pronostico in vista del Mondiale è sicuramente la Honda, con una line-up di piloti stellare formata dai pluricampioni iridati Marc Marquez e Jorge Lorenzo in sella ad una moto parsa subito molto competitiva ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : Valentino Rossi - è già un momento chiave in vista del Mondiale. Yamaha deve colmare il gap da Honda e Ducati : Mancano poche ore ed il Mondiale 2019 della MotoGP muoverà i suoi primi passi ufficiali. Prendono il via, infatti, i Test di Sepang, in Malesia, che, dopo quanto visto a novembre tra Valencia e Jerez de la Frontera, inizieranno a darci un quadro della situazione più chiaro e definito riguardo a quello che vedremo in pista nella pRossima annata. Le curiosità non mancano. Dalle condizioni fisiche di Marc Marquez, ancora alle prese con i postumi ...