Inter-Sampdoria | Perisic inventa | D' Ambrosio segna Handanovic salva

Inter-Sampdoria - Giampaolo infuriato : “il gol di Nainggolan? C’era un fallo clamoroso su Ekdal” : L’allenatore doriano ha parlato dopo il ko subito contro l’Inter a San Siro, esprimendo la propria rabbia per un episodio dubbio Schiuma rabbia Marco Giampaolo dopo la sconfitta subita dalla Sampdoria a San Siro, il gol di Nainggolan valso il 2-1 per l’Inter non va giù all’allenatore doriano, apparso alquanto nervoso nel post gara. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attenzione del manager ...

Inter - Spalletti punge Icardi dopo la vittoria sulla Sampdoria : “mi sarebbe piaciuto se…” : L’allenatore dell’Inter ha analizzato il successo sulla Samp, soffermandosi anche su Mauro Icardi e lanciandogli una piccola frecciatina L’acuto di Radja Nainggolan permette all’Inter di stendere la Sampdoria a San Siro, ricacciando a meno quattro il Milan, avvicinatosi ieri dopo la vittoria sull’Atalanta. Tre punti fondamentali per i nerazzurri, costretti a fare i conti negli ultimi giorni con il caso ...

Inter-Sampdoria - Spalletti : “Meglio se Icardi fosse venuto nello spogliatoio” : Inter-Sampdoria 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro la Sampdoria: “Si va a tentare a scalare questa montagna di cose che si dicono sull’Inter, si batte ancora più forte come oggi. Icardi allo stadio? Su Mauro ha risposto il numero uno […] L'articolo Inter-Sampdoria, Spalletti: “Meglio se Icardi fosse venuto ...

Inter - Nainggolan piega la Sampdoria : 2-1 per i nerazzurri : Milano, 17 febbraio 2019- Dopo la vittoria in Europa League contro il Rapid Vienna e la tempesta che ha travolto la squadra per il caso Mauro Icard i, l' Inter riesce a trovare la giusta reazione in ...

Inter-Sampdoria 2-1 - le pagelle nerazzurre : Perisic e Nainggolan sontuosi - bene D'Ambrosio : Si è appena concluso allo stadio Meazza di Milano il match tra Inter e Sampdoria con il risultato di 2-1, valido per la ventiquattresima giornata di campionato. Succede tutto nella ripresa, con la squadra di Spalletti che passa in vantaggio con D'Ambrosio, pareggio immediato di Gabbiadini e gol vittoria messo a segno da Nainggolan. Con questo successo l'Inter sale a 46 punti, tornando a più quattro sul Milan e andando a più cinque su Roma (che ...

Inter-Sampdoria 2-1 Icardi non c è - ci pensa Nainggolan : MILANO - Buona anche la seconda del post Icardi per l'Inter che, dopo il sofferto successo in Europa League sul Rapid Vienna, si impone in campionato per 2-1 contro una buona Sampdoria, al terzo ko di ...

Inter-Sampdoria : Perisic ancora il terribile - Dalbert distratto : L'assist come culmine di una prestazione completa, con i blucerchiati a San Siro è un Perisic che torna in formato mondiale. Quanti errori invece per Dalbert che perde un'occasione importante di ...

L'Inter vince ancora : Sampdoria ko 2-1. Icardi e Wanda Nara a bordo campo : L' Inter di Luciano Spalletti vince ancora senza Mauro Icardi, a bordo campo con Wanda Nara sorridente e festante per la vittoria della sua squadra. A decidere la sfida in favore dei nerazzurri le ...

Serie A - Inter-Sampdoria 2-1 : Icardi in tribuna - decidono D'Ambrosio e Nainggolan : L' Inter senza Icardi centra la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League e cerca di gettarsi alle spalle una settimana burrascosa. Maurito e Wanda hanno assistito alla gara in ...

Serie A - Inter-Sampdoria 2-1 : senza Icardi - D'Ambrosio e Nainggolan decisivi : L' Inter senza Icardi centra la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League e cerca di gettarsi alle spalle una settimana burrascosa. Maurito e Wanda hanno assistito alla gara in ...

Serie A Inter-Sampdoria 2-1 - il tabellino : MILANO - L' Inter batte la Sampdoria 2-1 . Vanno in vantaggio i nerazzurri con D'Ambrosio , pareggia immediatamente Gabbiadini 1' dopo il suo ingresso, poi Nainggolan regala la vittoria a Spalletti. ...

Inter-Sampdoria 2-1 - D'Ambrosio - Gabbiadini e Nainggolan : tutto in 5' : L'Inter riesce a vincere , 2-1, anche senza Mauro Icardi che si è presentato a San Siro e ha visto la partita in tribuna, seduto a fianco della moglie Wanda Nara. Dopo il Rapid Vienna pure un'ottima ...

Nainggolan firma il successo dell'Inter contro la Sampdoria : 2-1. Fischi per Icardi e Wanda Nara : LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI INTER: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. Sampdoria: Audero; Bereszynski, ...

Pagelle Inter-Sampdoria 2-1 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle INTER SAMPDORIA – L’Inter soffre tantissimo ma alla fine la spunta contro la Sampdoria nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Al 73′ arriva il gol del vantaggio grazie al cross di Perisic che entrando in area di rigore ha servito D’Ambrosio che ha segnato. Passano tre minuti e Sampdoria trova il pareggio […] L'articolo Pagelle Inter-Sampdoria 2-1, highlights e tabellino del match – VIDEO ...