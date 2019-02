Che cosa significa essere una persona di talento oggi?

USA - preoccupazione per la Malattia dei cervi zombie : “Potrebbe infettare anChe l’uomo”. Ecco di cosa si tratta : La letale Malattia che ha colpito la popolazione di cervi in 24 stati degli USA e in 2 province canadesi potrebbe diffondersi e infettare anche l’uomo. Gli esperti dell’Università del Minnesota hanno avvisato dei pericoli della Malattia del deperimento cronico del cervo (in inglese Chronic Wasting Disease, CWD), che il Servizio Geologico statunitense descrive come “una fatale Malattia neurologica che si verifica nei cervidi del Nord America, ...

Amici 18 : scontro tra i professori Celentano e Timor. Interviene anChe Maria. Leggi cosa è accaduto : Alessandra Celentano e Timor Steffens, è scontro ad Amici 18 Non c’è pace ad Amici 18 per Alessandra Celentano che viene continuamente chiamata in causa per il suo pensiero su Mowgli: all’insegnante non piace... L'articolo Amici 18: scontro tra i professori Celentano e Timor. Interviene anche Maria. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cosa succede ora Che Trump ha dichiarato l'emergenza nazionale per costruire il Muro con il Messico : L'ex presidente Barack Obama, nel corso dei due mandati tra 2008 e 2016, dichiarò per ben 13 volte lo stato di emergenza, soprattutto nell'ambito di politica estera. Trump, dal canto suo, ne ha ...

WANDA NARA - SASSO CONTRO L'AUTO/ AnChe i suoi figli a bordo 'Al di là di ogni cosa' : Aggredita WANDA NARA, moglie e procuratrice di Mauro Icardi: L'AUTOmobile su cui viaggiava è stata colpita da un SASSO. Anche i figli a bordo

Ferragnez : i neologismi Treccani e chi non ha capito Che cosa sono : Ogni poche settimane su tanti giornali si trova un conato collettivo: "La Treccani ha sdoganato [parola X]", quando invece non è la volta dell'Accademia della Crusca che ha aperto la porta al barbaro. Ne parlano articoli e commenti impastati d'indignazione: ma come, questi istituti dovrebbero proteggere la lingua da certi orrori e invece li accolgono? Ecco, chi scrive cose del genere dimostra di non aver capito la questione su diversi livelli. ...

PacChe sulle spalle e bagarre in Aula - la settimana politica in due minuti : ecco cosa è successo : Prima si parla di Venezuela e compaiono bandiere in Aula. Poi Di Maio e Salvini si vedono per la prima volta dopo il voto in Abruzzo. Infine il Pd che si infuria con Roberto Fico dopo la sparata di un deputato M5s che mima il gesto delle manette: alla Camera succede di tutto, volano fogli e qualcuno alza anche le mani. L'articolo Pacche sulle spalle e bagarre in Aula, la settimana politica in due minuti: ecco cosa è successo proviene da Il Fatto ...

Nuoto - la Fina lancia la sfida delle Champions Swim Series : Che cosa sono? Una risposta alla ISL - con Pellegrini - Detti e Hosszu tra i partecipanti : Potremmo chiamarla contromossa ma di fatto quel che era parsa una via alternativa della Fina, all’International Swim League (ISL), sta prendendo forma e riscuotendo più consensi di quanto ci si potesse aspettare tra i nuotatori. Ma partiamo dall’inizio. Il magnate ucraino Konstantin Grigorishin, che aveva caldeggiato l’idea di sostenere un circuito di gare di Nuoto totalmente esterno alla Federazione Internazionale (Fina), ...

Che cosa succederà ad Alitalia? : Nel mondo contemporaneo sarebbe come se gli americani affidassero la difesa e lo sviluppo delle telecomunicazioni alla competenza di Huawei. Diversamente dai nostri concittadini europei francesi e ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La pillola rossa? No, grazie - In “Matrix” è quella che svela il mondo come realmente è. Non ne abbiamo bisogno, ma l’idea ha attecchito: si

Cosa vuol dire “perciocché” : È una congiunzione causale, un po' arcaica, ma se preferite potete sostituirla con una più letteraria: "conciossiaCosaché"

Quota Mef in Alitalia? Non sapremmo oggi il 15% di Che cosa - dice Tria : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha ribadito la disponibilità a entrare nella new company a condizione che questo avvenga secondo un piano indusTriale affidabile e sostenibile che rifletta ...