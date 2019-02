Calcio | in Prima Categoria Asca raggiunge Ovadese in testa

Auto cade nella scarpata : muore calciatore prima della partita - mondo del Calcio in lutto [NOME e DETTAGLI] : E’ una giornata triste per il mondo del calcio, nelle ultime ore un calciatore è morto in seguito ad un incidente con l’Auto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SS 7 Bis, Ofantina, nel territorio del comune di Nusco, al Km.342 coinvolta una sola vettura che è sbandata e finita in una scarpata. Si tratta del calciatore Gioele Gerardi, 21 anni e che era alla guida di una Toyota Yaris, l’Auto è sbandata e finita ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 16 e 17 Febbraio (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) per la 19esima giornata del campionato Primavera 1 Tim. Il campionato Primavera 1 Tim è visibile anche su web collegandosi a www.Sportitalia.com. <span style="color: #999999; font-weight:...

Calcio - Serie A 2019 : Milan-Cagliari 3-0 - tris rossonero a San Siro e la prima di Paquetà : Termina con un rotondo successo per 3-0 l’incontro di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per il 23° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I rossoneri di Rino Gattuso si sono imposti nettamente nei confronti dei sardi grazie all’autorete sfortunata di Luca Ceppitelli al 13′ e alle realizzazioni del brasiliano Lucas Paquetà, al primo gol con la maglia milanista, e del solito Krzysztof Piatek. Una vittoria che ...

Litiga con l'amico del figlio - batte la testa e muore/ Pistoia - arrestato 22enne : un Calcio Prima della caduta : Pistoia, Litiga con l'amico del figlio, subisce un calcio e cade sbattendo la testa: morto 59enne, arrestato 22enne per omicidio preterintenzionale

MotoGp – Passaggi e palleggi : i piloti giocano a Calcio in attesa della prima giornata di test a Sepang [VIDEO] : Vinales, Syahrin ed Oliveria a Sepang col calcio nelle vene: in attesa di scendere in pista per i test invernali di Sepang 2019, i piloti ‘ammazzano’ il tempo con palleggi e Passaggi E’ tutto pronto per la prima sessione di test del 2019: i piloti non salgono in sella alle loro moto dallo scorso novembre, quando hanno disputato l’ultima sessione di test del 2018, già proiettati ovviamente alla nuova stagione. Domani ...

Calcio a 5 - amichevole Romania-Italia 0-2 : buona la prima per Alessio Musti - decidono Romano e un’autorete di Stoica : buona la prima per Alessio Musti. L’Italia di Calcio a 5 ha iniziato bene il proprio percorso sotto la gestione del nuovo tecnico, sconfiggendo la Romania 2-0 a Piatra Neam? nella prima delle due amichevoli in programma in terra rumena. Gli azzurri si sono imposti alla Sala Polivalenta grazie alle reti di Sergio Romano al 4’04” del secondo tempo e ad un’autorete di Dumitru Stoica al 6’27” della ripresa. Una ...

Calcio - il Qatar ha vinto la Coppa d’Asia! Sconfitto il Giappone per 3-1 - prima volta storica : Il Qatar ha vinto la Coppa d’Asia 2019 sconfiggendo il Giappone per 3-1, la squadra allenata da Sanchez ha alzato al cielo il trofeo per la prima volta nella sua storia in una finale dall’epilogo inatteso. Allo Zayed Sports City Stadium di Dubai (Emirati Arabi Uniti) i mediorientali hanno giocato una partita di tutto cuore e sacrificio, annichilendo i nipponici che non sono riusciti a confermare il pronostico della vigilia. Il Qatar ...

Calciomercato live - le ultime ore prima del gong : manovre Parma-Samp - mosse di Spal e Lazio : Calciomercato live – ultime ore di Calciomercato, si conclude una finestra invernale che può essere considerata scoppiettante, tante le trattative concluse nelle ultime settimane. Le più importanti riguardano sicuramente il giro di attaccanti, Gonzalo Higuain è andato al Chelsea, il Milan ha piazzato il colpo Piatek dal Genoa con il polacco subito grande protagonista con la maglia rossonera. Ma si sono mosse anche le medio-piccole, ...

Calciomercato Roma - obiettivo Vida : prima offerta al Besiktas : Da idea a vero e proprio obiettivo: la Roma punta Domagoj Vida . Il croato classe 1989 è uno degli obiettivi di mercato dei giallorossi, profilo che piace a Eusebio Di Francesco per rinforzare il ...

Calcio - la Primavera del Chievo spazza la Fiorentina - trascinata da Emanuele Zuelli : Verona, 28 gennaio 2019 – Al Gino Bozzi di Firenze si è giocato Fiorentina-Chievo, partita valida per la 16^ giornata del Campionato di Primavera 1. I viola arrivavano dal successo contro il Milan mentre il Chievo, nell’ultimo match contro la Sampdoria, all’ultimo minuto non ha trovato la vittoria che sarebbe stata fondamentale nella lotta salvezza e si è [...]

Calciomercato Napoli : Cavani la grande suggestione. Lozano e Fornals in prima fila : Calciomercato Napoli, il tira e molla per Allan al Psg è l’emblema della filosofia di Aurelio De Laurentiis.Capitalizzare al massimo per investire al meglio. Così le indiscrezioni sulla vendita­ record del brasiliano (100 milioni) viaggiano con le notizie sull’offerta al Villarreal di 25 milioni di euro per il promettente Pablo Fornals, centrocampista di 22 anni già nel giro della nazionale spagnola.Anche la scorsa estate il suo gemello ...