Storia d' amore tra italiano e francese diventa spot del Parlamento Europeo

'Un'avventura' - Storia d'amore e musica sulle note di Mogol e Battisti : 'Nelle canzoni di Mogol e Battisti c'è tutto il necessario per raccontare una storia d'amore vera'. Con questo spirito Michele Riondino ha interpretato, cantato e ballato insieme a Laura Chiatti in Un'...

Serena Rossi : "Il personaggio di Andrea è in realtà Ivano Fossati. Volevamo raccontare fedelmente la sua Storia d'amore con Mia Martini" : Io sono Mia è il bipopic prodotto da Rai Fiction che racconta la vita della cantante Mia Martini, venuta a mancare prematuramente nella sua casa in provincia di Varese nel 1995. Nella pellicola Mia è innamorata di Andrea, un fotografo, ma nella realtà l'amore della cantante è stato Ivano Fossati. Il celebre cantautore ha deciso di non partecipare al film e quindi di non prestare il suo nome per la narrazione. Anche ...

Mia Martini e la sua grande Storia d’amore : il fotografo Andrea del film era in realtà Ivano Fossati : Nel film “Io sono Mia“, andato in onda martedì sera su Rai 1, si racconta la travagliata storia d’amore tra Mia Martini e un fotografo, Andrea. Nella realtà però, quella figura è ispirata ad Ivano Fossati, che fu il vero grande amore di Mimì, ma che non ha voluto farsi coinvolgere nel film. Fossati, infatti, ha chiesto di non essere nominato nella pellicola. Stessa decisione presa da Renato Zero, che è stato un amico importante ...

'Ho avuto una bellissima Storia d'amore - poi è finita. Ora il mio mondo tornerà a colori' : Elisa Isoardi, parlando con uno dei cuochi ospiti de 'La prova del cuoco', ha finito per toccare il tasto storie d'amore

Elisa Isoardi si sfoga in diretta : "Ho avuto una bellissima Storia d'amore - poi è finita. Ora il mio mondo tornerà a colori" : È quasi San Valentino e anche in televisione si parla d'amore. Anche durante la puntata de "La prova del cuoco" andata in onda durante la mattinata del 12 febbraio, tra una preparazione culinaria e l'altra, ha fatto capolino l'argomento "festa degli innamorati".Elisa Isoardi, parlando con uno dei cuochi ospiti della trasmissione, ha finito per toccare il tasto storie d'amore. La conduttrice, reduce dalla fine della relazione che la legava ...

«Ecco la grande Storia d'amore dei nostri genitori» : Una grande storia d'amore raccontata da due figli orgogliosi: Silvana e Manlio insieme per 65 anni , 53 da marito e moglie, e separati per poco anche al momento della morte: «Sono stati un esempio ...

Fosse/Verdon - una Storia d’amore e di danza con Michelle Williams e Sam Rockwell : Bisogna pazientare ancora un poco, ma con la primavera arriva su FoxLife una delle serie più attese e romantiche, Fosse/Verdon. Otto episodi per raccontare la storia professionale e d’amore tra Gwen Verdon – considerata la più grande ballerina di Broadway di tutti i tempi – e Bob Fosse – coreografo, ballerino e visionario regista (Cabaret, All that Jazz). Ha contribuito alla realizzazione della miniserie in qualità di co-produttrice ...

Alla scoperta del Salento : La leggenda della faccina - una Storia d'amore d'altri tempi : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Uomini e Donne : finisce la Storia d'amore tra Nilufar e Giordano : finisce la favola d'amore tra Nilufar e Giordano, coppia formata nel programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Lei durante la permanenza sul trono nascose una verità troppo scomoda ovvero quella di frequentare un altro ragazzo mentre Giordano la corteggiava all interno del programma. Lui, dopo che venne allo scoperto la cosa, decise di rimanere accanto alla donna di cui si era innamorato ma, a quanto pare, il rapporto ha iniziato a ...

Dal successo sul palco di Sanremo alla rottura con la fidanzata - Ultimo racconta la fine della sua Storia d’amore : “mi manca” : Ultimo svela in un’intervista di essere tornato single, è finita con Federica Lelli “Ho perso l’amore per colpa degli impegni, il successo ti dà sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo nella vita”. Così Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, impegnato in questi giorni al Festival di Sanremo, ha parlato della recente rottura con Federica Lelli. Il cantante, in concorso alla kermesse sanremese con il brano dal titolo ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : ANDRÉ - EMILY e gli 007 - tutta la Storia! : Una storia d´amore drammatica e travolgente sconvolgerà la vita di ANDRÉ Konopka (Joachim Lätsch) nella prossima stagione di Tempesta d’amore! Dopo la fine della sua storia con Melli (Bojana Golenac), infatti, lo chef conoscerà un’altra donna in grado di fargli battere il cuore. Anche in questo caso, però, la fortuna non sarà dalla sua parte… Ecco dunque tutta la storia di ANDRÉ e EMILY, appena andata in onda nelle puntate tedesche di Sturm der ...

SARA QUATTRINI - CHI E' LA MOGLIE DI SIMONE CRISTICCHI/ Una Storia d'amore lontana dai riflettori : Chi è SARA QUATTRINI, MOGLIE di SIMONE CRISTICCHI? Sarà al Festival di Saremo 2019 insieme ai due figli Tommaso e Stella per sostenere il marito?

Oroscopo di febbraio per l'Acquario : in vista una bella Storia d'amore : Il mese di febbraio 2019 ha in serbo per le persone dell'Acquario grandi novità in campo sentimentale: il giorno di San Valentino, festa di tutti gli innamorati, potrebbe essere questa volta un appuntamento davvero memorabile per voi, da trascorrere in un luogo estremamente piacevole e soprattutto in ottima compagnia. Non badate a spese e cogliete al meglio l'attimo fuggente: potrebbe non ripassare, specialmente se avete raggiunto una certa età. ...

C'è posta per te - la Storia di Carmela scatena il web : cerca il primo amore dopo 60 anni : Una nuova puntata di C'è posta per te è andata in onda sabato 2 febbraio su Canale 5 nella quale il pubblico si è emozionato ancora una volta grazie alle storie raccontate da Maria Filippi. Una delle protagoniste della serata è stata Carmela, un'anziana signora alla ricerca del primo amore, un certo signor Mario che la De Filippi ha tentato di trovare. I telespettatori si sono divertiti moltissimo con questa vicenda, grazie anche alla simpatia ...