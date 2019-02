Pastori sardi | verso intesa a 72 centesimi litro ma solo come acconto

Pastori sardi - sospesa protesta. Si valuta proposta sui 72 centesimi | : L'incontro in Prefettura a Cagliari è durato oltre otto ore. Gli allevatori fermeranno la mobilitazione per 3 giorni e faranno vagliare la proposta al mondo delle campagne. Il 21 a Roma è previso un ...

Protesta del latte - battuta d'arresto nella trattativa. Pastori sardi e industriali ancora lontani : battuta d'arresto, come giovedì a Roma, nella trattativa tra governo, Regione Sardegna, industriali, banche e Pastori. Le distanze sul prezzo del latte sono fondamentalmente tra i Pastori e gli ...

Confronto a oltranza con i Pastori sardi - sul latte la scadenza del 24 febbraio : Il tavolo tecnico sul prezzo del latte, in Prefettura a Cagliari, è in corso da appena un'ora quando Luca Saba, il presidente di Coldiretti Sardegna, si avvicina ai pastori in presidio attorno a piazza Palazzo e dice loro: "Niente da fare, con gli industriali si litiga anche oggi".Eppure Gianmarco Centinaio, ministro leghista dell'Agricoltura, è arrivato qui in Sardegna con il mandato di chiudere, in una corsa contro il tempo prima ...

Pastori sardi - oggi vertice con il ministro Centinaio - : L'incontro in Prefettura a Cagliari, dove gli allevatori cercheranno di ottenere un prezzo di un euro al litro per il latte di pecora. Ieri intanto la protesta è continuata: un furgone frigo è stato ...

Pastori sardi - oggi vertice con il ministro Centinaio : Pastori sardi, oggi vertice con il ministro Centinaio L'incontro in Prefettura a Cagliari, dove gli allevatori cercheranno di ottenere un prezzo di un euro al litro per il latte di pecora. Ieri intanto la protesta è continuata: un furgone frigo è stato assaltato e tutti i contenitori di latte all'interno ...

Pastori sardi : oggi nuovo tavolo a Cagliari ma l'intesa si allontana : Sarà presente anche il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. Dopo la riunione fiume di ieri al Viminale, le parti si sono divise ancora una volta sul prezzo del latte ovino

Salvini cerca l'accordo con i Pastori sardi - il M5S : 'Fa solo propaganda' : Dopo aver celebrato la vittoria schiacciante ottenuta dalla coalizione del Centro-destra in occasione delle recenti elezioni regionali in Abruzzo, in cui a vincere è stato l'esponente di Forza Italia Marco Marsilio, il Vicepremier Matteo Salvini ha preso a cuore la protesta organizzata dai pastori sardi, che da diversi giorni e in vista delle imminenti elezioni regionali in Sardegna riversano per le strade sarde forme di derivati dal latte e ...

Assemblea dei Pastori sardi sul prezzo del latte. Domani si riprende a trattare : La svolta per risolvere la crisi sul prezzo del latte di pecora ancora non c'è stata. Ieri il ministro Salvini e quello dell'Agricoltura Centinaio hanno proposto un aumento di 10 centesimi in più al ...

Pastori sardi irremovibili : no a 70 centesimi offerti da industriali : Cagliari – I Pastori sardi tengono testa anche al vicepremier Matteo Salvini. Nessuna soluzione definitiva al tavolo convocato ieri dal ministro dell’Interno a Roma, per tentare di raggiungere un’intesa sul prezzo del latte ovino. I rappresentanti dei Pastori all’incontro al Viminale, durato circa sei ore, sono rimasti fermi sulle loro posizioni, rifiutando i 70 centesimi offerti dagli industriali, 5 centesimi in ...

La lotta dei Pastori sardi si combatte nei supermercati : Oggi i supermercati hanno l’opportunità di raccontare la filiera, mostrare chi produce ciò che troviamo sullo scaffale, restituire identità al cibo. Leggi

Storia della protesta dei Pastori sardi per il latte che va avanti da 20 anni : In Sardegna le proteste dei pastori dell'ultima settimana sono un film già visto, da circa una ventina d'anni. Era luglio 2001 quando una delegazione di un centinaio di allevatori sardi raggiunse Genova per trovare visibilità internazionale a sostegno della loro causa in occasione del G8. E, da allora, le azioni eclatanti si sono ripetute con cadenza regolare negli anni. Sempre gli stessi i problemi denunciati con proteste di piazza, ...

Anche i ragazzi dell'Ipaa sostengono la protesta del latte dei Pastori sardi : La lotta dei pastori sardi che sta movimentando la scena politica nazionale è sbarcata Anche a Fabro, grazie alla sensibilità degli allievi dell'Istituto Agrario "Bruno Marchino". Nella mattinata di ...

