Parigi, gilet gialli insultano filosofo

: Gilet Gialli, nuovi scontri a Parigi: evacuata la spianata degli Invalides - Video - Corriere : Gilet Gialli, nuovi scontri a Parigi: evacuata la spianata degli Invalides - Video - Corriere : Gilet gialli contro il filosofo Finkielkraut: grida e insulti antisemiti - Agenzia_Ansa : #Giletgialli ancora in piazza, protesta cominciata tre mesi fa LE FOTO di OGGI -

"Sporco ebreo", "Sporco sionista", "La Francia è dei francesi", "Palestina", "Il popolo ti punirà": queste le grida in un video postato su Twitter in cui si vede un gruppo di '' che incrocia nelle strade diile accademico Alain Finkielkraut, inseguito per qualche metro dai contestatori, alcuni a volto coperto. Queste "offese antisemite sono la negazione assoluta di quello che siamo e di quello che fa di noi una grande nazione. Noi non le tollereremo",ha twittato il presidente francese Emmanuel Macron.(Di sabato 16 febbraio 2019)