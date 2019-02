Napoli | Chiaia sotto scacco dei ladri | «Io | derubato due volte in dieci giorni»

Napoli - video hard tra liceali di Chiaia : sulla chat la vendetta dell'ex : Un video a luci rosse girato in una camera da letto. Immagini forti che da giorni passano di cellulare in cellulare raggiungendo centinaia di studenti napoletani. Lo chiamano 'sexting', un fenomeno ...

?Napoli - video hard tra liceali di Chiaia : sulla chat la vendetta dell?ex : Maria Chiara Aulisio Un video a luci rosse girato in una camera da letto. Immagini forti che da giorni passano di cellulare in cellulare raggiungendo centinaia di studenti napoletani. Lo...

Napoli - Polizia Municipale : controlli movida chiaia - taxi e parcheggiatori abusivi : Durante i consueti controlli per la movida effettuati dalla Polizia Municipale di Napoli , gli Agenti dell'Unita'Operativa chiaia in piazza Amedeo hanno sanzionato un locale con una multa di 5000 euro ...

Napoli - maxi blitz nella movida di Chiaia : multe per migliaia di euro : Gli agenti dell'unità operativa Chiaia della polizia municipale hanno effettuato una vasta operazione a contrasto dell'abusivismo commerciale. In particolare, in piazza Trieste e Trento un bar e un ...

Napoli - folli notti a Chiaia : minori svenuti sui marciapiedi in balia dell'alcool : Non sono sicuramente bellissime scene quelle che qualche giorno fa alcuni passanti si sono ritrovati ad osservare per le strade di Chiaia, quartiere trendy di Napoli, dove due giovanissimi (una ragazza in via Imbriani e un ragazzo in via Carducci), sono stati trovati in stato di incoscienza di notte, riversi sui marciapiedi. A provocare tale incresciosa situazione l'abuso di alcool, un problema che tra i più giovani si sta diffondendo a macchia ...

Napoli - guinzaglio a collo della compagna che voleva lasciarlo/ Shock a Gradoni di Chiaia : ecco cos'è successo : Napoli, guinzaglio a collo della compagna che voleva lasciarlo/ Shock a Gradoni di Chiaia: ecco cos'è successo: uomo condannato per direttissima

Natale a Napoli - pioggia di multe per i baretti di Chiaia e una folla da record : La pioggia ha scoraggiato molti avventori e la ressa degli altri anni non c'è stata. Il bruch della Vigilia di Natale a Chiaia è stato comunque molto disagevole per i residenti, per...

Napoli - la grande fuga dal Natale : a Chiaia è incubo movida : Il black monday di Chiaia è arrivato. In migliaia parteciperanno al brunch per la Vigilia di Natale che inizierà a mezzogiorno e terminerà intorno alle 19, ma dopo il classico...

Movida a Napoli - vigili in borghese tra la folla dei baretti di Chiaia : L'ordinanza firmata dal vicesindaco Enrico Panini non ha convinto residenti, commercianti e Municipalità. Ma nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura dei giorni ...