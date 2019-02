Il generatore testo troppo evoluto per essere reso pubblico

ilfogliettone

(Di sabato 16 febbraio 2019) Un istituto di ricerca specializzato in intelligenza artificiale ha annunciato che ilautomatico diche ha sviluppato resterà confidenziale, nel timore che il suo programma che funziona molto bene possa finire nelle mani sbagliate. Il programma, battezzato Gpt-2, puòutilizzato per articoli, presentazioni o qualsiasi altro scritto. Si tratta del "non plus ultra per modellare alcuni livelli di linguaggio", come i riassunti e le traduzioni, secondo il centro di ricerca OpenAi, che è sostenuto dal patron di Tesla, Elon Musk, oltre che da Amazon e Microsoft. Ma questo programma rivoluzionario non sarà svelato alin ragione "delle nostre preoccupazione sull'utilizzo malevole di questa tecnologia", hanno spiegato sul loro blog i ricercatori di OpenAI. Secondo loro, il programma potràusato per generare falsi articoli di giornale, usurpare l'identità di ...