Berlinale | La paranza Orso d argento alla sceneggiatura Saviano ' Dedico il premio alle

Berlinale premia La Paranza dei Bambini : 20.30 Il premio per la miglior sceneggiatura della 69ma edizione del Festival di Berlino è andato a 'La Paranza dei Bambini ',film di Claudio Giovannesi tratto dall'omonimo libro di Roberto Saviano che ne è anche sceneggiatore insieme allo stesso regista e Maurizio Braucci. "Dedico questo premio alle Ong che salvano le vite nel Mediterraneo" ha detto Roberto Saviano aggiungendo che "raccontare la verità nel nostro Paese è diventato molto ...

