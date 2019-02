Uomini e Donne Over: Striscia La Notizia Smaschera Nino Castanotto!

uominiedonnenews

: Prima dei paesaggi mozzafiato Prima dell’acqua cristallina Prima del buon cibo La Sardegna è il cuore di uomini e d… - ClaMarchisio8 : Prima dei paesaggi mozzafiato Prima dell’acqua cristallina Prima del buon cibo La Sardegna è il cuore di uomini e d… - Linkiesta : Le donne e gli uomini che in Italia hanno tra i 18 e i 35 anni sono tra i più poveri, malpagati e precari della sto… - trash_italiano : Uomini e Donne - Trono Over #TimMusic #Sanremo2019 #OltreSanremo -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)Castanotto, cavaliere di, sembrerebbe essere in guai seri. In un recente servizio,Laha riportato alla luce alcuni episodi gravi commessi dall’uomo. Ecco cosa sta accadendo!LaaccusaCastanotto di Truffa! In queste ore il tg satiricoLa, ha mandato in onda un servizio bomba e che riguarda uno dei personaggi presenti tra il parterre maschile di. A raccontare la storia raccapricciante da Messina, è Stefania Petix la quale è stata contattata da Elena la quale dichiara di essere stata un’ex dipendente di un signore che compare sempre in televisione. La donna ha spiegato che lei ed altre persone hanno difficoltà a farsi pagare quello che è il dovuto. La stessa ha specificato che lei personalmente ha lavorato nell’agenzia viaggio diCastanotto, per ben 18 anni. La ...