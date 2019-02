Serie A | l’analisi della giornata | Piatek Vs Zapata | è il festival del gol Roma e Lazio

calcioweb.eu

: 'DOA' - L'analisi di #LazioSiviglia di Massimo #Piscedda: 'Il gol di Ben Yedder nasce da una serie di errori, sopra… - radiosei : 'DOA' - L'analisi di #LazioSiviglia di Massimo #Piscedda: 'Il gol di Ben Yedder nasce da una serie di errori, sopra… - MicaValogie : RT @ddalbroi: @caffeopinione @unsorsodicaffe @Stefano15691884 @fattoquotidiano @marcotravaglio Della serie silenzia un grullo. L’analisi co… - ddalbroi : @caffeopinione @unsorsodicaffe @Stefano15691884 @fattoquotidiano @marcotravaglio Della serie silenzia un grullo. L’… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Si torna in campo per la 24^del campionato diA, un turno molto importante per gli obiettivi per le zone alteclassifica ma anche per la salvezza. Il turno prende il via con la partitaJuventus, i bianconeri sono reduci dal successo contro il Sassuolo e hanno intenzione di allungare momentaneamente sul Napoli, sulla carta una partita che non dovrebbe portare grossi problemi, di fronte il Frosinone con la partita che non deve essere però sottovalutata. Non ha intenzione di farlo Massimiliano Allegri che infatti non risparmia un turno di riposo a Cristiano Ronaldo, in difesa torna invece Bonucci. Il pensiero dei bianconeri è inevitabilmente rivolto anche alla gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, partita decisiva per la stagione dei bianconeri.VsMassimo Paolone/LaPresse Il tecnico Maran si gioca la panchina, il ...