Ferrari SF90 vs Mercedes W10 il confronto tra le due F1

Nuova Ferrari SF90 2019 - la monoposto del prossimo campionato di Formula 1 – VIDEO : Ecco il VIDEO ufficiale della Nuova Ferrari SF90 2019 di Formula 1

Arriva SF90 - la Ferrari 2019. Vettel ottimista : Evoluzione non rivoluzione. Lo slogan per il 2019 è praticamente lo stesso in casa Ferrari come in Mercedes. Troppo vicine in effetti le due vetture che almeno fino alla metà della scorsa stagione si ...

Ferrari SF90 - Camilleri : 'Accettiamo responsabilità della storia' : Roma, 15 feb., askanews, - 'Quest'anno celebriamo il 90/o anniversario. Siam ben consapevoli della responsabilità che comporta la nostra storia gloriosa e capiamo bene che ci sono grandi aspettative. ...

Ferrari SF90 - Binotto : 'Portare avanti sogno di Enzo Ferrari' : Roma, 15 feb., askanews, - 'Sono orgoglioso di lavorare in questo team per portare avanti il sogno di Enzo Ferrari'. Mattia Binotto davanti alla Ferrari SF90, saluta così la stagione che sta per ...

Formula 1 - nuova Ferrari SF90 : la scheda tecnica della macchina di Vettel e Leclerc : Rosso opaco tendente al 'corallo' e una aerodinamica 'calibrata' ai nuovi regolamenti con la scritta "Mission Winnow" sul davanti: queste le caratteristiche principali della livrea nuova Ferrari SF 90 ...

Ferrari SF90 F1 2019 : immagini e tutti i segreti della monoposto : Ferrari SF90 F1 2019: immagini e tutti i segreti della monoposto La Ferrari ha presentato la 65esima monoposto della sua storia in Formula 1; si chiama SF90 in onore del 90esimo compleanno della casa di Maranello. Sono diverse le modifiche subite dalla vettura per adeguarsi alle modifiche regolamentari previste per la prossima stagione. Prima di tutto, però, a cambiare è il colore: la nuova Ferrari si tinge di un rosso più opaco con alcune ...

La nuova Ferrari SF90 fa già discutere : è rossa o arancione? [GALLERY] : Il colore della nuova Ferrari SF90 fa discutere: la nuova monoposto si tinge di arancione? La verità sulla nuova tonalità della livrea del Cavallino E’ stata svelata oggi a Maranello la nuova SF90: la Ferrari con la quale Vettel e Leclerc sfrecceranno sui circuiti di tutto il mondo nel corso della stagione 2019 di F1, a caccia di grandi soddisfazioni e importanti risultati. La novità principale della nuova livrea Ferrari è ...

Ferrari 2019 - la nuova SF90 lascia un po’ delusi. E per ora non fa paura : Svelata la Ferrari SF90 che affronterà il mondiale di Formula 1 2019. Una Ferrari che non sorprende e che lascia un po’ delusi. In molti si aspettavano una Rossa rivoluzionaria che potesse rispondere, almeno visivamente, a quanto mostrato nella Mercedes pochi giorni fa. In alcune aeree la SF90 sembra addirittura compiere dei passi indietro, abbandonando alcune soluzioni che sulla vettura 2018 erano sembrate innovative ma evidentemente non ...

SF90 - un nome decisamente pesante per la nuova Ferrari : Il nome ostenta orgoglio e responsabilità. Scuderia Ferrari 90. Il simbolo più avanzato e concreto di una storia lunga 90 anni, la più lunga, illustre e pesante del motorismo. E' opaca la vernice ...

Presentata la SF90 - La Ferrari di Vettel e Leclerc : Roma, 15 feb., askanews, - Si chiama SF90 la monoposto con cui Sebastian Vettel e Charles Leclerc cercheranno di interrompere il digiuno nel Mondiale piloti di F.1 che dura dal 2007. Un rosso meno ...

Presentazione Ferrari F1 2019 : ecco la Ferrari SF90 per i 90 anni della Rossa - : Linee più essenziali e colore più acceso: la nuova vettura sarà guidata dal quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel e dal talento monegasco Charles Leclerc

Formula 1 - svelata la nuova Ferrari SF90 : Formula 1, svelata la nuova Ferrari SF90Formula 1, svelata la nuova Ferrari SF90Formula 1, svelata la nuova Ferrari SF90Formula 1, svelata la nuova Ferrari SF90Questa mattina, 15 febbraio, a Maranello è stato tolto il velo alla nuova Ferrari che scenderà in pista nella stagione 2019, e sarà affidata ai piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Si chiama SF90 (sigla di progetto 670) ed è la 65esima monoposto realizzata dalla Ferrari per il ...

Ecco la Ferrari 2019 : "SF90" per celebrare i 90 anni della Rossa : Ecco la Ferrari 2019: "SF90" per celebrare i 90 anni della Rossa Linee più essenziali e colore più acceso: la nuova vettura sarà guidata dal quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel e dal talento monegasco Charles Leclerc Parole chiave: ...

Ferrari - la nuova SF90 fa discutere sul colore : rosso opaco tendente all'arancione? : In realtà il vero obiettivo della Rossa è quello di tornare alla vittoria dato che non vince un titolo piloti dal 2007, quando l'ultima volta fu Kimi Raikkonen a laurearsi campione del mondo. Vettel ...