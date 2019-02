Brutta avventura per una 75enne di Orvieto

Dakar - la Brutta avventura di Dutto : Nicola era in forma, stava guidando bene e si stava divertendo un mondo sulle difficili dune peruviane. Magari non sarebbe riuscito ad arrivare in fondo, ma avergli tolto la possibilità di vincere ...

Giulia Salemi : Brutta disavventura dopo l’addio a Francesco Monte : Francesco Monte e Giulia Salemi non trascorreranno il Natale insieme Giulia Salemi e Francesco Monte separati a Natale: a dare l’annuncio è stata la figlia di Fariba Tehrani sui suoi social attraverso le sue Instagram Stories. Niente di preoccupante comunque per i fan di Francesco e Giulia: i due innamorati staranno separati solo per trascorrere le vacanze con la loro famiglia, per poi rivedersi dopo Natale. Giulia Salemi ha infatti ...