New Stratos | al Salone di Ginevra 2019 debutta la versione manuale FOTO

(Di giovedì 14 febbraio 2019) La Newsarà realizzata in una tiratura limitata di soli 25 esemplari In occasione deldi(7-17 marzo) la Manifattura Automobili Torino (MAT) svelerà ladi serie della Newche porterà al debutto anche il cambioRealizzata in una tiratura limitata di appena 25 esemplare, la Newsi presenta come l’erede spirituale della mitica Lancia, prodotta dal 1973 al 1976 e vincitrice di numerosi rally.La supercar realizzata dalla MAT si basa sulla Ferrari F430, da quest’ultima ha ricevuto infatti sia il telaio – opportunatamente modificato – che il propulsore V8 4.0 litri che sviluppa 540 CV e 520 Nm di coppia massima. Alla kermesse ginevrina troveremo i primi due esemplari della Newche verranno consegnati ad altrettanti fortunati clienti.L'articolo New ...