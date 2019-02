Mario Giordano | addio a Mediaset? Offerta-choc dalla Rai | un' inarrestabile

Rai - possibile bocciatura per la Maglie. Ipotesi Mario Giordano : La Rai che vogliamo non è legata alla politica. La Rai che vogliamo guarda al futuro non al passato '.

Lite a Cartabianca : Gino Strada fa il verso a Mario Giordano : Scambio acceso di opinioni tra Gino Strada e Mario Giordano a Cartabianca, in onda su Rai3. Mentre si parlava di immigrazioni, i toni si sono alzati nel momento in cui il giornalista ha detto: "Via le ...

Cartabianca - Gino Strada litiga con Mario Giordano : "Vada alla guardia psichiatrica". E gli rifà il verso : Metti Gino Strada contro Mario Giordano e lo spettacolo, almeno televisivo, è assicurato. Accade a Cartabianca, con il tema di dibattito che non può che essere l’immigrazione.Il fondatore di Emergency non sa minimamente chi sia il suo interlocutore, o perlomeno così lascia intendere. Bastano pochi minuti per perdere la pazienza: “Ma dove l’avete trovato?”, chiede alla Berlinguer. La conduttrice resta sinceramente spiazzata: “Davvero non ...

Piazzapulita - Mario Giordano demolisce Fratoianni su Ong e migranti : "Ma non ti devi permettere!" : "Perché vuole fare arrivare più migranti in Italia?". Mario Giordano fa una semplice domanda a Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali pro-Ong che la scorsa settimana è salito sulla Sea Watch al largo di Siracusa. E in studio a Piazza pulita, da Corrado Formigli, si scatena la bagarre. "Io no

Mario Giordano denuncia l'orrore : 'L'Italia non è più italiana - cosa ci siamo venduti' : Bella idea, no? Se venisse mai applicata, la nostra economia crollerebbe e l' opera di spoliazione sarebbe definitivamente conclusa. Si porterebbero via tutto ciò che resta. È quello che vorrebbero a ...

Mario Giordano denuncia l'orrore : "L'Italia non è più italiana - cosa ci siamo venduti" : Pubblichiamo di seguito ampi stralci del nuovo libro di Mario Giordano "L'Italia non è più italiana - Così i nuovi predoni ci stanno rubando il nostro Paese", edito da Mondadori (pp. 184, 19 euro), in vendita da oggi. L'Italia è stata venduta. Pezzo a pezzo. E, se non cambierà qualcosa in fretta, se

Mario Giordano : "La Rai mi cercò qualche mese fa - ma sono rimasto fedele a Mediaset" : Il presente e futuro di Mario Giordano? A Mediaset. A rassicurare tutti ci pensa lo stesso giornalista intervenendo a La Zanzara: “Con Fuori dal coro dovrei ripartire il 21 gennaio, di sicuro non c’è mai niente nella vita, ma abbiamo fatto anche i promo”.L’ex direttore del Tg4 allontana le voci di “epurazione” legate al suo palese appoggio all’operato di Matteo Salvini. “Mediaset è una grande tv, dove ci stanno tutti, salviniani e ...