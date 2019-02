UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 14 febbraio 2019

Un POSTO al Sole Anticipazioni 13 febbraio 2019 : Alberto spinge Simona tra le braccia di Valerio : Il Palladini vuole vendicarsi di Valerio e utilizza una carta speciale: l'amore di gioventù del Viscardi e madre di Vera.

Un POSTO al sole anticipazioni : OTELLO porta notizie - riguardano TERESA??? : In tutti questi mesi ci avete scritto tante volte chiedendoci informazioni sul personaggio di Teresa Diacono Testa (Carmen Scivittaro) e domandandoci che fine avesse fatto nelle trame di Un posto al sole. A riguardo, abbiamo sempre scelto di non dedicare post alla lunga assenza di Teresa perché per forza di cose sarebbe stato necessario entrare nel privato di chi interpreta questo personaggio e – come ormai sapete – il nostro sito ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 13 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5188 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 13 febbraio 2019: Susanna (Agnese Lorenzini) affronta l’ultima prova scritta dell’esame di abilitazione… Adele (Sara Ricci) prende una decisione inevitabile e fin troppo rimandata… Alberto Palladini (Maurizio Aiello) cerca di sabotare l’unione appena ritrovata tra Valerio (Fabio Fulco) ed Elena (Valentina Pace) consigliando a Simona (Cinzia Cordella) a ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 13 febbraio 2019 : Alberto spinge Simona nelle braccia di Valerio : Il Palladini vuole vendicarsi di Valerio e utilizza una carta speciale: l'amore di gioventù del Viscardi e madre di Vera.

Anticipazioni Un POSTO al sole al 1° marzo : Franco aggredito e picchiato - Elena parte : La prossima settimana nella soap Un posto al sole accadrà davvero di tutto. Tra le altre cose, Adele penserà di riavvicinarsi a Manlio mentre Valerio sarà allontanato da Elena e Marina a seguito di un tragico evento. Vediamo insieme quello che accadrà la prossima settimana, nonché le trame dal 25 febbraio al 1° marzo 2019. Upas, le trame della prossima settimana Valerio e Simona si recheranno in carcere a trovare Vera e questo li farà ...

Un POSTO al sole anticipazioni : SUSANNA pagherà la crisi dei genitori? : Nelle attuali puntate di Un posto al sole, Adele Picardi (Sara Ricci) si decide a confessare i maltrattamenti del marito e potrà contare per l’occasione sulla vicinanza di Giulia (Marina Tagliaferri), Ornella (Marina Giulia Cavalli), Raffaele (Patrizio Rispo), SUSANNA e Niko (Luca Turco). Nei prossimi giorni, però, vedremo Manlio (Paolo Scalondro) riaffacciarsi con impeto nella vita della moglie, che dal canto suo si renderà conto di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 12 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5187 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 12 febbraio 2019: Valerio Viscardi (Fabio Fulco) appare sempre più convinto della propria scelta. Nel frattempo, però, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) lavora nell’ombra per sabotarlo… Sempre più intenzionato a prendersi la sua vendetta, Gaetano Prisco (Fabio De Caro) inizia a organizzarsi per colpire Franco Boschi (Peppe Zarbo)… Nonostante i buoni consigli di Anita ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 12 febbraio 2019 : Alberto cerca di sabotare Valerio : Il Palladini tenta in ogni modo di mettere i bastoni tra le ruote al suo "amico", che sembra sempre più convinto delle sue scelte.

Un POSTO al sole anticipazioni : VALERIO tradisce ELENA con SIMONA? : ELENA (Valentina Pace) vivrà ore alquanto drammatiche nelle prossime settimane a Un posto al sole. E dire che le trame della seconda metà di febbraio sembravano iniziare sotto i migliori auspici: la Giordano apparirà infatti proiettata nel progetto di famiglia con VALERIO Viscardi (Fabio Fulco). Ma poi le cose prenderanno tutt’altra direzione… Le anticipazioni indicano infatti che la felicità di ELENA potrebbe essere in qualche modo ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 11 – 15 febbraio 2019 : Marina Tagliaferri Droga, usura, femminicidi, immigrazione clandestina, disoccupazione, sono solo alcune delle tante tematiche sociali che da oltre vent’anni trovano spazio in un Un Posto al Sole. Sin dalla sua nascita la soap partenopea si è distinta da altre produzioni del genere diventando una specie di diario quotidiano della realtà italiana. A firmare la sceneggiatura è un team di circa 30 scrittori, sempre intenti a intercettare ...

Anticipazioni Un POSTO al sole fino al 15 febbraio : Valerio cerca di farsi perdonare da Elena : Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 dopo la tradizionale pausa del weekend. La soap partenopea, in onda a partire dalle ore 20:45, tornerà ad occuparsi del rilascio di Gaetano Prisco che è riuscito a fingere di essere soggetto a gravi problemi di salute per rientrare a casa. Ma il suo ennesimo intrigo avrà un obiettivo ben preciso ovvero vendicarsi di Franco. Le buone e le cattive notizie si alterneranno nella settimana dedicata a San ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 18 al 22 febbraio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio 2019: Elena è sempre più proiettata nel progetto di famiglia con Valerio, ma la sua felicità potrebbe essere compromessa dagli sviluppi dell’incontro in carcere tra Vera e i genitori. Adele può contare sulla vicinanza di Giulia, Ornella, Raffaele, Susanna e Niko; Manlio, però, si riaffaccia prepotente nella vita della donna. Valerio è colto dai sensi di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Febbraio : L’attore per un applauso spesso è disPOSTO a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : Regionali Abruzzo, le destre battono Legnini. Batosta dei 5 Stelle Domina Marsilio – Il candidato di Lega-FI-FdI nettamente avanti. Secondo il centrosinistra. Male il Movimento fermo intorno al 20% di Tommaso Rodano giro di Marco Travaglio Nuovo outlet paradiso. “Ritornare alle chiusure domenicali è una follia del governo, bisogna invece promuovere la funzione sociale dei centri commerciali. Hanno un impatto positivo in termini di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Febbraio : L’attore per un applauso spesso è disPOSTO a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : giro di Marco Travaglio Nuovo outlet paradiso. “Ritornare alle chiusure domenicali è una follia del governo, bisogna invece promuovere la funzione sociale dei centri commerciali. Hanno un impatto positivo in termini di aggregazione, socializzazione, innovazione, correttezza fiscale, di riqualificazione urbana. Rappresentano per i giovani un punto di ritrovo sicuro, alternativo alla strada, per anziani e famiglie nuovi luoghi di ...