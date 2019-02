Barbie in sedia a rotelle e con la protesi | Mattel promuove la disabilità

Mattel ha creato la Barbie in sedia a rotelle : La linea Barbie Fashionistas – lanciata alcuni anni fa nel tentativo di proporre una gamma ancora più variegata, più reale e dunque più inclusiva dell’iconica bambola, con modelli di diverso colore di pelle e dalle più disparate strutture corporee – è pronta ad abbracciare anche il mondo della disabilità. L’azienda americana Mattel ha infatti annunciato l’arrivo di una speciale Barbie su sedia a rotelle e di ...

Arriva la prima Barbie in sedia a rotelle - la rivoluzione di Mattel : Per la prima volta, dunque, la disabilità viene rappresentata dalla Barbie, dando prova del fatto che il suo mondo è diventato più inclusivo. L'obiettivo è dimostrare che la bellezza non deve ...