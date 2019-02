Sci alpino | Mondiali 2019 oggi 11 febbraio | programma | orari e tv Il calendario

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Combinata maschile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Si comincia con la seconda ed ultima settimana dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Il Programma prevede la terza gara maschile, per una disciplina che è al suo cosiddetto “Canto del cigno” dato che non sarà più presente nella prossima edizione, Cortina 2021: la Combinata. Riuscire a trovare il giusto bilanciamento tra le due discipline sarà fondamentale per poter vincere l’ultimo titolo iridato della Combinata. Questo sarà ...

Sci alpino - Pagelle Discesa Mondiali 2019 : Stuhec - bis da fenomeno. Vonn - addio di bronzo. Delago migliore azzurra : Oggi si è disputata la Discesa libera femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, Ilka Stuhec si è imposta ad Are davanti a Corinne Suter e Lindsey Vonn mentre le italiane non sono riuscite a conquistare una medaglia. Di seguito le Pagelle delle atlete che si sono rese protagoniste e delle azzurre. ILKA Stuhec: 10. La slovena si conferma Campionessa del Mondo e piazza la doppietta d’oro dopo aver trionfato due anni fa a St. Moritz, oggi la ...

Sci alpino - Lindsey Vonn e l’addio di una fuoriclasse leggendaria : 15 anni di successi e di mitiche magie : Oggi il Circo Bianco è un po’ più povero, lo sci alpino saluta mestamente la Campionessa più grande degli ultimi 15 anni, gli appassionati devono dare l’addio all’icona indiscussa di questo sport che in tre lustri ha contribuito a portare la sua disciplina in una dimensione. Lindsey Vonn appende gli attrezzi al chiodo: dal 18 gennaio 2004 (data del suo primo podio in carriera, discesa di Cortina d’Ampezzo in Coppa del ...

Sci alpino - palmares Lindsey Vonn : la Campionessa del Circo Bianco chiude con il bronzo ai Mondiali e 82 vittorie in Coppa : Lindsey Vonn ha chiuso alla grande la sua carriera da urlo conquistando la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Mondiali 2019 di sci alpino. Il fenomeno statunitense conclude la sua avventura nel Circo Bianco con l’ottavo podio iridato della carriera, ma non vanno dimenticate le tre medaglie olimpiche (tra cui l’oro nella discesa di Vancouver 2010) e i 137 podi in Coppa del Mondo conditi da 82 successi (a -4 dal record di ...

Mondiali Sci alpino 2019 - Paris e Innerhofer alla ricerca del riscatto in combinata : Domani ai Mondiali di sci alpino di Are tocca alla combinata maschile. Occasione di riscatto per Dominik Paris e Christof Innerhofer dopo la delusione della discesa libera disputata sabato. Innerhofer ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Nicol Delago : “Ho dato tutto”. Nadia Fanchini : “Ci ho provato - correvo per le medaglie” : L’Italia non è riuscita a conquistare una medaglia nella discesa libera femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, Nicol Delago ha ottenuto il miglior risultato: buon sesto posto per la gardenese. Sofia Goggia partiva per salire sul podio iridato ma la Campionessa Olimpica si è dovuta accontentare del quindicesimo posto appena alle spalle di Nadia Fanchini. Di seguito le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato alla Fisi, clicca qui ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Lindsey Vonn : “Il miglior finale che potessi avere - una medaglia fantastica” : Lindsey Vonn ha concluso una fantastica carriera conquistando la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Mondiali, la statunitense è stata semplicemente superlativa ad Are e festeggia la sua uscita di scena con un podio magnifico che la fa entrare definitivamente nella leggenda. Queste le dichiarazioni che la fuoriclasse americana ha rilasciato ai microfoni della Rai: “Sono naturalmente molto felice per questo risultato, non desideravo ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Non ci sono scuse ma va bene così. Vonn straordinaria - ci rivediamo in gigante” : Sofia Goggia non è purtroppo riuscita a regalarci una magia nella discesa libera dei Mondiali e si è dovuta accontentare del quindicesimo posto, la Campionessa Olimpica ha faticato sulla pista di Are e non è mai stata in lotta per una medaglia dopo aver conquistato un bellissimo argento in superG. La bergamasca, ritornata da poco in gara dopo l’infortunio, ha analizzato così la sua prova ai microfoni della Rai: “Non ci sono molte ...

Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 : Ilka Stuhec si conferma d’oro - bronzo pazzesco di Lindsey Vonn. 6a Nicol Delago - Goggia lontana : Meteo ancora protagonista ai Mondiali 2019 di sci alpino ad Are. Il forte vento ha obbligato gli organizzatori ad accorciare il tracciato della Discesa femminile, fissando la partenza a quella del superG. Ne è scaturita una gara sprint di poco superiore al minuto, con difficoltà tecniche quasi inesistenti e completamente favorevole ad atlete dotate di una innata scorrevolezza. In queste condizioni, quasi inevitabilmente, l’oro è finito ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Norvegia e Svizzera in testa - Italia terza : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...