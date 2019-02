Navigator | ecco i requisiti per fare domanda | ma le Regioni temono di dover pagare il

Dall'Inps ai "Navigator" : ecco tutti gli ostacoli per il reddito di cittadinanza : Il reddito di cittadinanza è ormai alle porte. Il sussidio grillino dovrebbe debuttare ad aprile dopo il varo del decretone avvenuto qualche settimana fa. Ma sul reddito minimo cominciano ad arrivare alcune "ombre". Di fatto i rappresentanti delle agenzie per il lavoro mettono dei paletti sulla formazione dei Navigator: "Se mai assumeranno questi 10 mila navigator ci vorranno almeno 8/10 mesi di formazione per fare in modo che siano utili ai ...