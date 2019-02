Lazio | Inzaghi ritrova Luis Alberto | ma perde Milinkovic per il Siviglia

Lazio - infortunio Milinkovic-Savic : arrivano brutte notizie per Inzaghi dall’infermeria : Il dottor Rodia ha reso note le condizioni di Immobile e Milinkovic-Savic, definendo anche i tempi di recupero arrivano nuovi aggiornamenti dall’infermeria della Lazio, in particolare relativi a Ciro Immobile e Milinkovic-Savic. A rivelare le condizioni dei due giocatori ci ha pensato ai microfoni di Lazio Style Channel il dottor Fabio Rodia, medico sociale del club del presidente Lotito. Alfredo Falcone – LaPresse Questa le ...

Lazio - Inzaghi premia la squadra con un giorno di riposo - ma la testa è già al Siviglia : Un giorno di riposo per far rifiatare la squadra. Simone Inzaghi concede 24 ore libere ai suoi ragazzi dopo il tour de force degli ultimi giorni. L'impresa in semifinale di coppa Italia ai rigori ...

Lazio-Empoli - Simone Inzaghi : “Immobile e Luis Alberto contro il Siviglia? Penso proprio di sì” : Successo per la Lazio nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “il primo tempo è stato fatto bene, dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e ci siamo allungati, non ho visto però parate di Strakosha. Avevo diversi acciaccati e rotazioni corte ma quelli che sono entrati mi hanno dato risposta. Berisha e Romulo? Abbiamo vinto le ...

La Lazio vola momentaneamente al quarto posto : basta Caicedo contro l’Empoli - Inzaghi più forte della sfortuna e degli infortuni [FOTO] : 1/22 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Lazio vola momentaneamente al quarto posto : basta Caicedo contro l’Empoli - Inzaghi più forte della sfortuna e degli infortuni [FOTO] : 1/22 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Lazio-Empoli 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Correa e Caicedo : La partita tra Lazio ed Empoli in programma questa sera all'Olimpico di Roma dà il via alla 23a giornata di Serie A nell'inconsueta giornata di giovedì. I biancocelesti hanno superato il Frosinone nel ...

Lazio-Empoli alle 20.30 La Diretta Inzaghi punta su Correa e Caicedo : La partita tra Lazio ed Empoli in programma questa sera all'Olimpico di Roma dà il via alla 23a giornata di Serie A nell'inconsueta giornata di giovedì. I biancocelesti hanno superato il Frosinone nel ...

Lazio - Luis Alberto-Immobile out? Inzaghi : "Stanchi ma pronti" : Simone Inzaghi, 42 anni, allenatore della Lazio. Getty Subito in campo. Appena 72 ore dopo la sofferta vittoria di Frosinone. Suo malgrado, la Lazio è costretta ad anticipare a domani, causa Sei ...

Lazio - Inzaghi : «Contro l'Empoli faremo una grande partita» : ROMA - " Sono sicuro che faremo una grande partita ". Simone Inzaghi , nonostante il calendario denso, non manca di ottimismo. " Fino a 20 giorni fa non sapevamo che avremmo giocato di giovedì, ci ...

Lazio - Inzaghi : «Immobile e Luis Alberto? C'è qualche speranza - devo valutare bene» : ROMA - " Sono sicuro che faremo una grande partita ". Simone Inzaghi è ottimista, nonostante il calendario denso, nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Empoli che aprirà la ...

Lazio-Empoli - Inzaghi : 'Immobile e Luis Alberto da valutare - Correa pronto per giocare' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 11 minuti fa Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi - di ninocr 11 minuti fa Come vede Milinkovic-Savic? "Io penso che negli ultimi due mesi Milinkovic abbia ...

Lazio - Inzaghi tira un sospiro di sollievo : tutto ok per il suo big : INFERMERIA - Lo spagnolo ha sostenuto nella giornata di ieri gli esami presso la clinica specializzata Paideia, e la visita, come riporta Sky Sport, non ha palesato alcun problema muscolare. tutto ok,...

Inzaghi : «Lazio meno brillante di giovedì. Champions? Occhio a Milan e Atalanta» : Le parole del tecnico Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport al termine di Frosinone-Lazio che lancia i biancocelesti in classifica

Lazio - Inzaghi : 'Immobile e Luis Alberto out con l'Empoli' : Una vittoria sofferta, uno 0-1 sul campo del Frosinone che rilancia la Lazio nella corsa al quarto posto attualmente occupato dal Milan e adesso distante solo un punto. "Era prevedibile che nel ...