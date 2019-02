Lazio | Immobile e Milinkovic-Savic k o | saranno out in Europa League

Lazio - le condizioni di Immobile preoccupano : salta il Siviglia : Che rischia di saltare l'incrocio col passato: come riporta il Corriere dello Sport, la situazione più preoccupante è quella del bomber, anche Luis Alberto è out ma dovrebbe farcela. INFORTUNIO ...

Lazio-Empoli - Simone Inzaghi : “Immobile e Luis Alberto contro il Siviglia? Penso proprio di sì” : Successo per la Lazio nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “il primo tempo è stato fatto bene, dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e ci siamo allungati, non ho visto però parate di Strakosha. Avevo diversi acciaccati e rotazioni corte ma quelli che sono entrati mi hanno dato risposta. Berisha e Romulo? Abbiamo vinto le ...

Lazio-Empoli probabili formazioni : dubbio Correa-Immobile - c’è Caidedo : LAZIO EMPOLI probabili formazioni – Un’insolito anticipo darà inizio alla 23° giornata del campionato di Serie A. Giovedì alle 20:30 lo stadio Olimpico ospiterà il macht Lazio-Empoli. Le due squadre si sfideranno per 22° volta, la loro prima gara in Serie A risale alla stagione ’97-’98. Lo storico degli scontri tra le due squadre vede 21 […] L'articolo Lazio-Empoli probabili formazioni: dubbio Correa-Immobile, ...

Lazio - Luis Alberto-Immobile out? Inzaghi : "Stanchi ma pronti" : Simone Inzaghi, 42 anni, allenatore della Lazio. Getty Subito in campo. Appena 72 ore dopo la sofferta vittoria di Frosinone. Suo malgrado, la Lazio è costretta ad anticipare a domani, causa Sei ...

Lazio - Inzaghi : «Immobile e Luis Alberto? C'è qualche speranza - devo valutare bene» : ROMA - " Sono sicuro che faremo una grande partita ". Simone Inzaghi è ottimista, nonostante il calendario denso, nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Empoli che aprirà la ...

Lazio-Empoli - Inzaghi : 'Immobile e Luis Alberto da valutare - Correa pronto per giocare' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 11 minuti fa Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi - di ninocr 11 minuti fa Come vede Milinkovic-Savic? "Io penso che negli ultimi due mesi Milinkovic abbia ...

Frosinone-Lazio - Ciro è Immobile - Strakosha un muro : Le tossine di 120' in Coppa contro l'Inter si fanno sentire. La Lazio fatica, ma comunque vince. Conquista tre punti d'oro per la Champions in Ciociaria e alla fine - soffrendo - riesce addirittura a ...

Lazio - Immobile scatenato a Formello : tuffo di testa... nella pozzanghera : Allenamento bagnato per la Lazio , al lavoro a Formello in vista della partita in programma lunedì sera a Frosinone. La seduta è stata caratterizzata dalla forte pioggia che si è abbattuta sulla ...