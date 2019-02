Atalanta-SPAL 2-1 | Gasperini soddisfatto | “Classifica buona”

Atalanta - Gomez : 'La Spal mi piace - ma ci giochiamo tanto. Champions un sogno' : Il Papu Gomez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in rimonta dell' Atalanta sulla Spal: 'La Spal ha complicato la vita anche a tutte le altre squadre, è una squadra che mi piace molto, ha un'idea di gioco e sa quello che fa. ...

Atalanta - paura con la Spal - ma è 2-1. Samp ko con il Frosinone : I risultati delle partite del pomeriggio della 23ª giornata di serie A: A controllare il gioco sono prevalentemente i padroni di casa, ma a colpire è uno dei tanti ex, Petagna, innescato da Kurtic ...

Pagelle Atalanta-Spal 2-1 - highlights e tabellino del match : Pagelle ATALANTA SPAL 2-1 – Vittoria in rimonta di fondamentale importanza, in ottica corsa al quarto posto, per l’Atalanta. La Dea supera a Bergamo una buona SPAL, arrivata all’Atleti Azzurri reduce da due risultati utili consecutivi e a caccia di conferme oltre a punti salvezza. I ferraresi passano in vantaggio con l’ex Petagna, in gol […] L'articolo Pagelle Atalanta-Spal 2-1, highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

L'Atalanta stende pure la Spal. Bologna - un punto col Genoa. Samp - tonfo col Frosinone : Non si ferma più, L'Atalanta: la squadra di Gianpiero Gasperini batte 2-1 anche la Spal e continua la sua corsa al sogno Champions League. La Dea ribalta lo svantaggio iniziale: al gol di Petagna rispondono Ilicic e il solito Zapata. Bergamaschi ora a 38 punti. Il Bologna di Mihajlovic dopo aver sba

Serie A : l'Atalanta batte 2-1 in rimonta la Spal e tiene il passo Champions : Arbitro: Massa Marcatori: 8' Petagna, S,, 12' st Ilicic, A,, 35' st Zapata, A, Ammoniti: Hateboer, A,, Missiroli, Valoti , Paloschi, S, LA CRONACA DEL MATCH

Atalanta-Spal 2-1 : rimonta Dea. Gasp mantiene il ritmo da Champions : Sofferenza e vittoria per l'Atalanta di Gasperini, che nella Spal di Semplici trova un'avversaria davvero complicata: non così tanto, però da impedirgli di ottenere i tre punti e raggiungere Roma e ...

VIDEO Atalanta-SPAL 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Zapata e Ilicic ribaltano Petagna : L’Atalanta ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all’ottavo minuto con Petagna che ha insaccato di testa il cross di Kurtic, al 57′ ha pareggiato Ilicic sfruttando l’assist di Zapata e proprio l’attaccante ha regalato il successo ai nerazzurri concretizzando il passaggio rasoterra di Hateboer dalla destra al 79′. Di seguito il VIDEO ...

Serie A : Atalanta-Spal 2-1 - Sampdoria-Frosinone 0-1 - LA DIRETTA : In campo Atalanta-Spal 2-1 ZAPATA AL 79' Atalanta-Spal 1-1: al 12' del st, Zapata vede il taglio sul secondo palo di Ilicic, cross radente per lo sloveno e palla in rete. Atalanta-Spal 0-1: all'8' pt, ...

Spal - Petagna : 'Sempre grato a Bergamo e all'Atalanta - ma ora...' : Andrea Petagna, attaccante della Spal , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport all'intervallo della sfida dell'Atleti Azzurri contro l'Atalanta: 'Devo ringraziare per sempre questa squadra e questa città, è parte della mia famiglia, qui ho trascorso due anni fantastici. ...

Spal - Kurtic : 'Non è l'Atalanta dell'andata' : Jasmin Kurtic, centrocampista della Spal , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta. 'Sappiamo che non è l'Atalanta dell'andata, è una squadra molto forte che sa giocare. Ci siamo preparati e ci mettiamo dentro le nostre qualità, ci dobbiamo ...

Atalanta-Spal - le formazioni ufficiali : Atalanta-Spal, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per le zone alte e basse della classifica. In particolar modo momento strepitoso per l’Atalanta che punta senza mezzi termini alla qualificazione in Champions League, nel match di oggi di fronte la Spal. E’ una partita da non sottovalutare per l’Atalanta, la squadra di ...

Atalanta-Spal : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Atalanta-Spal, 23ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi