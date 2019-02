Verona | quattro kg di hashish in auto | arrestato dalla Squadra Mobile

Scontri prima di Napoli- Verona - il Riesame scarcera quattro ultrà : Niente arresti per quattro dei cinque ultrà bloccati lo scorso 15 gebbaio nell'ambito degli Scontri avvenuti nei pressi della stazione centrale lo scorso 6 gennaio prima del match Napoli-Verona . Per ...

Volley - SuperLega 2019 : 16^ giornata - Civitanova batte Verona al tie-break e Modena vince il derby! Quattro squadre in 4 punti : Dopo la vittoria di Trento contro Perugia nel big match di ieri, grazie alla quale i dolomitici sono balzati al comando della classifica generale, oggi pomeriggio si sono disputate Quattro partite della 16^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Quattro squadre sono racchiuse in Quattro punti in testa alla graduatoria! Civitanova patisce le pene dell’inferno contro Verona, va sotto 1-2 ma riesce a ...