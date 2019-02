Tria | Tav utile | Italia sia affidabile Patrimoniale? Come un suicidio

Tria : "Tav opera utile - va fatta Patrimoniale? Come un suicidio" : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha escluso che il governo possa ricorrere a una patrimoniale e ha avvertito che la voce secondo cui ne potrebbe essere introdotta una al 10 per cento "crea un allarmismo che puo' avere effetti destabilizzanti". Tria è categorico: "A parte il fatto che non c'è alcuna intenzione di introdurre una patrimoniale, sarebbe una mossa suicida per il quadro economico. ...

Tria : 'Nessuna patrimoniale e sulla Tav dobbiamo essere affidabili' : 'Non c'è bisogno di una patrimoniale, ma dobbiamo essere affidabili e dare certezze per attirare investimenti'. Lo dice il ministro dell'Economia, in un'intervista alla Stampa di Torino. patrimoniale -...

ConfindusTria - Un tavolo automotive per ripartire : Rallentamento. Vincenzo Boccia, presidente della Confindustria, non usa mai la parola recessione per spiegare landamento del ciclo economico, ma pronuncia un termine che fa anche parte del gergo automobilistico. Del resto loccasione è quella del tavolo sul futuro dellautomotive riunito a Torino e a cui, oltre lAnfia e le altre associazioni di filiera che fanno capo a viale dellAstronomia, ha partecipato anche Fiat Chrysler, coinvolta per un ...

Tav : Bauli (ConfindusTria Verona) - 'farla vuol dire contrastare la recessione' : Verona, 4 feb. (AdnKronos) - "Andare avanti con la TAV è essenziale, oggi più che mai. Le infrastrutture sono necessarie sia per la competitività del Paese sia per reagire agli ultimi dati sul PIL registrati da ISTAT. Gli investimenti pubblici sono uno strumento per reagire alla recessione, creare p

Stefanel : primo tavolo di crisi - Mise chiede piano indusTriale : Milano, 2 feb., askanews, - E' stato convocato ieri al ministero dello Sviluppo economico il primo tavolo di crisi per discutere sulla situazione occupazionale e produttiva della società Stefanel, ...

Tav - Tria si smarca dai grillini : “Gli investimenti ci servono” : Nel giorno in cui Matteo Salvini torna alla carica sulla Tav («Va assolutamente fatta»), Giovanni Tria confessa i suoi dubbi sulla metodologia utilizzata per effettuare l’analisi costi-benefici. «Non l’ho letta - ammette il ministro dell’Economia a margine del Forum di Davos -. E sarei curioso di vedere come è stata fatta…»....

Cda Rai - su tavolo nomine e piano indusTriale : Oggi al Consiglio di amministrazione della Rai si dovrebbe cominciare, secondo quanto riferiscono fonti ben informate, a discutere del nuovo piano industriale dell'azienda di viale Mazzini. Tra i punti sui quali comincera' un confronto il rafforzamento del canale all news, programmi legati sulla digitalizzazione e sull'innovazione, con il potenziamento, probabilmente anche con inserimento di nuovo personale, dell'area 'social'. Ma secondo ...

