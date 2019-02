Sassari | la clinica Neurologica in prima linea contro l’epilessia

meteoweb.eu

(Di sabato 9 febbraio 2019) Ci sarà anche ladi Neurologia dell’Aou diinfila, lunedì 11 febbraio, per la giornata internazionale dell’epilessia. Salgono così a due le strutture dell’Azienda di viale San Pietro che parteciperanno all’open day epilessia, organizzato dalla Lega italianae promosso dalla International league against epilepsy (ILAE). E se infatti, a rispondere alle domande dei genitori e dei ragazzi sulla patologia ci sarà il Centro per la diagnosi e la cura dell’epilessia dell’età evolutiva che fa capo all’unità operativa di Neuropsichiatria infantile, ladi Neurologia sarà invece punto di riferimento per gli adulti.Con il suo “Open Day”, ladi Neurologia metterà a disposizione personale medico, tecnico, infermieristico e spazi dedicati ad accogliere pazienti adulti con diagnosi di epilessia, o ...