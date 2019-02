Prandelli | Il Genoa cerchi sempre la vittoria

Bologna Genoa formazioni probabili - le scelte di Mihajlovic e Prandelli : Bologna Genoa formazioni – L’anticipo delle 12.30 della 23esima giornata vedrà affrontarsi Bologna e Genoa, in una sfida importante per entrambe per provare ad allontanarsi dalla zona calda. I padroni di casa arrivano alla sfida dopo il successo di San Siro con l’Inter, che tuttavia ha lasciato scorie per la squadra di Sinisa Mihajlovic: Lyanco ko […] L'articolo Bologna Genoa formazioni probabili, le scelte di Mihajlovic ...

Prandelli attacca la Fiorentina : la rivelazione del tecnico del Genoa : Cesare Prandelli ha iniziato una nuova avventura sulla panchina del Genoa, i primi risultati sono stati importanti. In un’intervista a ‘TuttoSport’ l’allenatore svela un retroscena con tanto di frecciata alla Fiorentina, dal mancato trasferimento alla Juventus fino alla Nazionale: “Troppo presto in Nazionale? Hai ragione. Ci ho pensato, sì, anch’io credo che sia arrivata un po’ troppo presto. Però ci furono ...

Calciomercato Genoa - è rivoluzione : altri nuovi innesti - come cambia l’11 per Prandelli [FOTO] : 1/14 Marco Bucco/LaPresse ...

Empoli-Genoa - Prandelli : 'Squadra responsabilizzata senza Piatek. Sanabria un talento naturale' : ... così abbiamo cambiato a gara in corso e i ragazzi sono stati bravissimi a interpretare tutto al meglio - ha spiegato l'allenatore ai microfoni di Sky Sport -. Nel primo tempo abbiamo sofferto, poi ...

Sanabria oscura l’assenza di Piatek - Genoa corsaro a Empoli : Kouamé e Lazovic esaltano Prandelli : Tris del Genoa in casa dell’Empoli, gli uomini di Prandelli sbancano il Castellani e tornano a vincere dopo più di un mese Mancava dal 22 dicembre la vittoria al Genoa, un digiuno spezzato questa sera al Castellani, dove i rossoblù stendono a domicilio l’Empoli allontanandosi dalla zona rossa della classifica. Marco Bucco/LaPresse Un successo meritato quello degli uomini di Prandelli, che dimostrano di non avvertire ...

Highlights Empoli-Genoa 1-3 - VIDEO e sintesi della partita. Successo esterno per gli uomini di Prandelli : Successo in trasferta per la formazione di Prandelli che vince con il risultato di 1-3 in casa dell’Empoli e conquista tre punti importanti per la classifica nel posticipo della 21a giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Il Genoa ha trovato il vantaggio nel primo tempo con Kouamé al 18′, ma la squadra toscana ha acciuffato il pareggio nella ripresa con Di Lorenzo al 63′. Due reti in rapida successione della compagine ...

Posticipo 21a giornata : il Genoa di Prandelli sfida l'Empoli in uno scontro salvezza : Affascinante scontro salvezza questa sera con fischio d'inizio alle ore 20.30 al Castellani di Empoli che vedrà contrapporsi due squadre che sono divise solamente da tre punti in classifica, i padroni di casa, allenati da Iachini si trovano in zona retrocessione al 17esimo posto con altrettanti punti mentre i ragazzi di Prandelli sono scesi al 15esimo posto nelle ultime settimane complice anche l'addio del bomber polacco Piatek e un periodo ...

Prandelli vara il nuovo Genoa : mercato e nuovo modulo - ecco come cambia l’11 del Grifone : Cesare Prandelli ha avanzato delle richieste ben precise al patron del Genoa Preziosi in vista degli ultimi giorni di calciomercato: la situazione Il Genoa ci ha abituati a repentine modifiche della rosa ad ogni sessione di calciomercato. Anche in questo gennaio il presidente Preziosi non ha tradito le attese, piazzando diversi colpi e cedendo anche qualche calciatore di rilievo. Su tutti, ha salutato la compagnia Genoana il bomber Piatek, ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Piatek al Milan? Cessione non preventivata» : GENOVA - "L'assenza dei tifosi? Non avevo mai giocato di lunedì pomeriggio, ambiente particolare, questo sicuramente ha condizionato. Dobbiamo ricompattare le forze, se siamo tutti uniti sono convinto ...

Genoa - Prandelli : 'L'orario ci ha penalizzato. Piatek? Non ci piangiamo addosso' : Cesare Prandelli, allenatore dei liguri, ha commentato così la prestazione dei suoi nell'intervista rilasciata a Sky Sport: "Siamo riusciti a mettere in difficoltà gli avversari, ora dobbiamo cercare ...

Genoa-Milan - Prandelli rammaricato : “giocare alle 15 ci ha penalizzato. Piatek? Quando sono arrivato…” : L’allenatore del Genoa ha parlato della sconfitta con il Milan, soffermandosi anche sulla situazione Piatek Il Milan batte 2-0 il Genoa nel primo dei due posticipi della ventesima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Di Borini e Suso al 27′ e al 38′ della ripresa le reti dei rossoneri che salgono al 4° posto in classifica con 34 punti, uno in più della Roma. Spada/LaPresse Restano ...

Genoa-Milan - conferenza Prandelli : “Piatek ai rossoneri darà garanzie” : GENOA MILAN CONFEREZA Prandelli – Al termine del match perso a Marassi contro il Milan, l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha rilasciato queste dichiarazioni nella conferenza stampa post gara. Ecco il suo pensiero. -> Leggi anche Pagelle Genoa-Milan 0-2: highlights e tabellino del match Genoa Milan conferenza Prandelli “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – esordisce […] L'articolo Genoa-Milan, conferenza ...

Genoa - Prandelli e la sfida con il Milan alle 15 : 'Una sconfitta per tutti' : Il mercato può attendere. Cesare Prandelli, in vista della partita di lunedì contro il Milan, cerca di trasmettere ai giocatori del suo Genoa un solo messaggio: massima concentrazione. Ma non sarà ...

Calciomercato Genoa - ecco i tre colpi dopo la cessione di Piatek : il nuovo 11 di Prandelli [FOTO] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...