Uomini e Donne oggi | Irene e Giorgia vanno via | Lorenzo delude Claudia

Uomini e Donne oggi : Lorenzo deluso da Claudia - Teresa in lacrime : Claudia Dionigi pensa a un altro a UeD e spiazza Lorenzo Riccardi Cambi di rotta improvvisi segneranno la puntata del venerdì di Uomini e Donne. A iniziare l’ultimo appuntamento della settimana del programma condotto da Maria De Filippi sarà Lorenzo Riccardi. Il tronista dovrà fare i conti con la reazione inattesa di una sua corteggiatrice. Claudia Dionigi inizierà a pensare a un altro a Uomini e Donne. La ragazza di Latina si guarderà ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Claudia non crede a Lorenzo - Irene lascia lo studio : Il Trono Classico di Uomini e Donne torna oggi 8 febbraio su Canale 5 per l'ultima puntata settimanale in onda a partire dalle ore 14:45. Dopo un appuntamento in buona parte dedicato al percorso di Teresa Langella e al bacio scambiato con Antonio Moriconi, questo pomeriggio si ripartirà da dove eravamo rimasti ieri, ovvero da Luigi Mastroianni. Questi si è detto deluso dal comportamento delle sue corteggiatrici Giorgia, Sonia e Irene. Per questo ...

Uomini e Donne gossip - Sonia Puglisi scrive a Luigi dopo la puntata : “Ci credevo” : Uomini e Donne, Sonia Puglisi si è eliminata: il messaggio dopo la puntata Il gossip di Uomini e Donne non si ferma mai e oggi parliamo di Sonia Puglisi e Luigi Mastroianni. Nel pomeriggio è andata in onda la puntata del Trono Classico in cui la bella siciliana ha deciso di andare via. L’incontro di […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sonia Puglisi scrive a Luigi dopo la puntata: “Ci credevo” proviene da gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Luigi Mastroianni Perde la Testa per Valentina! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Luigi Mastroianni resta con due pretendenti, una si auto elimina. Ivan Gonzalez commette un grosso errore e resta senza nessuna corteggiatrice! Ecco cosa è successo nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne… Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Luigi Mastroianni sbava dietro Valentina. Giorgia si elimina! Negli studi Titanus di Roma si sono tenute le ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07/02 : Apertura di puntata con l’annuncio di Maria riguardo allo speciale di Uomini e Donne che andrà in onda in prima serata venerdì 15: sarà Teresa ad inaugurarlo, prima con i due giorni in villa con entrambi i suoi corteggiatori, poi con l’atto finale della scelta al Castello; Tina chiede se dovrà presenziare anche lei all’evento…la risposta è ovviamente si. Teresa, Andrea e Antonio sono anche i protagonisti del primo filmato di oggi, con le ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Luigi delude Giorgia - che se ne va : Giorgia Iarrera si autoelimina da Uomini e Donne: la reazione di Luigi E’ da poco terminata la registrazione di una nuova puntata del Trono Classico. E in base alle Anticipazioni di Uomini e Donne riportate poco fa sul blog IlVicolodelleNews, Giorgia Iarerra ha deciso di autoeliminarsi. Il motivo? In pratica la corteggiatrice ha capito chiaramente di non aver colpito favorevolmente Luigi Mastroianni, decidendo quindi di abbandonare il ...

Uomini e Donne news - Lorenzo Riccardi contro Andrew difende Antonio : Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardi difende Antonio Moriconi e critica l’atteggiamento di Andrea Dal Corso A Uomini e Donne il percorso di Teresa Langella è ormai concluso e Lorenzo Riccardi sembra avere le idee chiare sulla sua scelta. Il prossimo 15 febbraio andrà in onda la sua ultima puntata all’interno della programma. Nella villa […] L'articolo Uomini e Donne news, Lorenzo Riccardi contro Andrew difende Antonio proviene ...

IRENE CAPUANO/ Uomini e Donne - lite con Luigi : 'Mi fai sentire sbagliata - ti si è spento il cervello!' : IRENE CAPUANO si lascia andare alle lacrime per Luigi Mastroianni ad un passo dalla scelta del tronista di Uomini e Donne: corteggiamento all'epilogo?

ANDREA DAL CORSO/ Uomini e donne - video lite con Teresa Langella : 'Sei immatura e insicura!' : ANDREA Dal CORSO, Uomini e donne, anticipazioni: il video della lite con Teresa Langella: 'Non verrò in villa sei avvisata!'

Uomini e Donne oggi : Gianni e Tina commentano la scelta di Teresa : Gianni Sperti emozionato oggi a Uomini e Donne per Teresa Langella Venerdì 15 Febbraio Teresa Langella farà la sua scelta. Difatti la tronista napoletana deciderà chi tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi sarà il suo fidanzato. Chi la spunterà? Chissà, intanto poco fa in puntata, Maria De Filippi ha mostrato alla giovane tronista il castello in cui ci sarà la sua festa di fidanzamento. E l’emozione di quest’ultima, inutile negarlo, ...

Uomini e Donne anticipazioni - Teresa sceglie Antonio dopo il bacio? News : anticipazioni Uomini e Donne: Teresa Langella ha scelto Antonio Moriconi dopo il bacio? Ultimissime News Molto probabilmente, la scelta di Teresa a Uomini e Donne è stata già registrata. La tronista di Napoli ha deciso di trascorrere del tempo con Antonio e Andrea nella villa, per poi uscire dalla trasmissione insieme ad uno di loro […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Teresa sceglie Antonio dopo il bacio? News proviene da Gossip e ...