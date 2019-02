Prima strage a MasterChef 8 Tutta colpa delle frattaglie di pesce

Le Iene - contro-risposta alla Leosini : speciale in Prima serata di Antonino Monteleone su strage di Erba (AntePrima Blogo) : L'annuncio ufficiale è stato dato nella puntata di domenica scorsa da Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani: il 29 gennaio su Italia 1 in prima serata andrà in onda uno speciale de Le Iene dedicato alla strage di Erba. alla conduzione Antonino Monteleone, la Iena che dall'inizio di stagione si sta occupando per la trasmissione di Davide Parenti della nota e discussa vicenda giudiziaria. Blogo è in grado di anticipare alcuni dettagli. Si ...

Strage del bus sull'A16 - dopo quasi sei anni la Prima sentenza : assolto l'AD di Autostrade : Il pullman precipitò dal viadotto Acqualonga (Avellino) il 28 luglio 2013. I morti furono 40. In aula le urla dei parenti...

Omicidio Borsellino - l'antimafia siciliana : "Depistaggio iniziò Prima della strage" : Un procedimento giudiziario costellato di anomalie, irritualità, forzature. Tutto concordato da tanti soggetti, alcuni ancora ignoti. Obiettivo: allontanare la verità, per depistare. È questo il quadro che emerge dalla relazione finale della commissione antimafia dell'Assemblea regionale siciliana sulla strage in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Era il 19 luglio 1992: da allora ...

Via d’Amelio - l’Antimafia : “Regia del depistaggio inizia Prima della strage. Sapevano in anticipo il modello dell’autobomba” : Il depistaggio delle indagini sulla strage di via d’Amelio comincia prima che lo stesso Paolo Borsellino venga assassinato. E quel depistaggio entra nel vivo subito, mentre ancora sull’asfalto ci sono i corpi carbonizzati del magistrato e dei cinque agenti di scorta. Ne è convinta la commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana. Il presidente, Claudio Fava, ha aperto un’indagine dedicata alla strage del 19 luglio del ...